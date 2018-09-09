Daniele Sigalot : İmparatorluklar Öncesi

|Kuşkusuz bir kağıt uçak değil, 2017, Paslanmazçelik
Farklı materyalleri ve disiplinlerarası teknikleri yenilikçi kullanımıyla tanınan Sigalot, “İmparatorluklar Öncesi”nde yakın zaman çalışmalarının yanı sıra İstanbul’da bu sergi için özel olarak ürettiği yeni işlerini sergileyecek.
Sanatsal üretiminin imzası olarak kabul edilen, kağıt algısı yaratan alüminyumdan yapılmış uçak enstalasyonları ile tanınan Sigalot, çalışmalarında gerçek-imge arasındaki zıtlığı yansıtmayı amaçlıyor ve kullandığı malzeme algısı ile onların orijinal halleri arasındaki çelişki üzerine odaklanıyor.
Sanatçı zıtlıklar, ironi, yabancılaşma, kelimelerin ve materyallerin barındırdığı farklı anlamları araştırarak, zamanımızın duygularını yansıtan, sürprizli işler üretiyor.
|Kuşkusuz bir kağıt uçak değil, 2017, Paslanmazçelik
“İmparatorluklar Öncesi” ilhamını Roma ve Osmanlı İmparatorlukları’ndan alıyor. Roma doğumlu olan Sigalot, imparatorluğun efsanesi altında yaşayan bu şehirde büyüdü ve Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul üzerindeki etkisinin Roma’daki deneyimine çok benzediğini düşünüyor: Her iki şehir de bir zamanlar çok güçlü olan imparatorlukların başkentleri idi ve iki imparatorluk da uzun zaman önce yok olmuş olmalarına rağmen Türkler de İtalyanlar da hala imparatorluklarıyla gurur duymakta.
Bu sergi için paslanmaz çelik üzerine işlenmiş, ayna efekti yaratan İstanbul ve Roma haritaları serisini sunacak olan sanatçı çalışmasını şu şekilde açıklıyor: “Geçmişin bu büyük yankısını hem güzel hem de hüzünlü buluyorum. Gerçek şu ki, o ihtişamlı günler artık çok uzakta ve hala geçmişin bir parçasıymış gibi hissetmek bana mantıklı gelmiyor. Bu karmaşık duyguların çelişkisini seviyorum. Bu sergi için İstanbul haritaları serisi üretiyorum, haritalar, günümüz ve eski İstanbul’un farklı ve önemli alanlarının sadık bir temsili olacak. Şehir, zamanla büyüyerek değişiyor ve insanların şehre bakarak kendi yansımalarını, yaşadıkları yerin eski ve şimdiki ihtişamını görmelerini istiyorum. Kentlerin bizi nasıl şekillendirdiği ile ilgileniyorum ve eserlerimin tam olarak bu fikri yansıtmalarını hedefliyorum. Gelin ve İstanbul’un sizi nasıl şekillendirdiğini görün!”
İki aydır İstanbul’da sergi için üretimlerini geçici atölyesinde gerçekleştiren Sigalot, tamamını burada ürettiği ve sergide yer alacak büyük ölçekli enstalasyonlarından biri olan “Olabilecekken Olmayan Her Şey Şimdi Oldu” isimli çalışmasını ilk kez sergileyecek.
|Tutarsız Mantık, 2017, Alüminyum üzerine akrilik cila
Sanatçı çalışmasını, kötü fikirleri iyiye dönüştüren bir “günahlarından arınma” süreci olarak tanımlıyor.
Eserlerinde çelişkili duygular yaratmayı hedefleyen ve bunun için farklı anlamlar barındıran malzeme ve tekniklerle çalışan Sigalot, bu sergi için sürpriz bir malzeme kullanarak özel olarak ürettiği yeni bir enstalasyon sunacak.
Sanatçının bu çalışması hakkında yorumu: “Normal şartlarda kullanmayı düşünmediğimiz yapay malzemeler bir araya geldiklerinde oldukça yoğun, dokulu bir etki yaratıyorlar ve bir kez daha zıtlığın her türüne olan hayranlığımı arttırarak, insanoğlu tarafından yapılan en yapay maddelerden birini, tamamen doğal ve organik bir cismi andıran bir şeye dönüştürüyorlar. Örneğin, Anna Laudel Contemporary’de gerçekleşecek sergi için ilk defa malzeme olarak sünger kullanacağım ve 13 farklı renkte, 3900 adet süngeri bir odayı tamamen kaplayacak şekilde yerleştireceğim. İçine dalmak için sabırsızlanıyorum!”
Sergi kapsamında ayrıca sanatçının yakın zamanda ürettiği işler yer alacak. Sigalot’un dünyaca tanınan, paslanmaz çelik ve paslı demirden oluşan 140 uçaklı enstalasyonu; “Yeter” isimli, enstalasyonların da resimler gibi zamana meydan okuyabileceklerini gösteren, tam olarak 1000 sene sürecek olan geri sayım sayacı; sanatçının sadece iyi niyetli fikirlerini düzenlemesinde önemli bir rol oynayan “Bu kalemin yalnızca iyi fikirleri vardı” çalışması; yaratım sürecinin alegorisini yansıtan totem serileri ve son olarak malzemelerin algısı ve görünüşleri ile oynamayı amaçlayan mektup ve post-it serisi sunulacak.
|Olabilecekken Olmayan Her Şey Şimdi Oldu, 2018, Alüminyum üzerine akrilik cila
İmparatorluklar Öncesi, kartondan alüminyuma, mozaikten dijital gösterimlere, çizimden resme, geniş bir yelpazede malzeme ve benzersiz teknik kullanımıyla, Sigalot’un günümüzün zıt duygularını yansıtan 30’dan fazla çalışmasını bir araya getirecek.
13 Eylül Perşembe günü açılacak ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı 4. İstanbul Tasarım Bienali'ne paralel olarak düzenlenecek sergi, 26 Ekim’e kadar Anna Laudel Contemporary’de görülebilecek.
Daniele Sigalot’un seçili çalışmaları ayrıca, 20 - 23 Eylül 2018 tarihleri arasında 13. edisyonunu gerçekleştirecek olan Contemporary İstanbul kapsamında, Anna Laudel Contemporary standında sergilenecek.
Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul
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