Emre Akay filmi AV'ın çekimleri sona erdi!

Senaryosu Emre Akay ve Deniz Cuylan’a ait olan filmin çekimleri İstanbul, Antalya ve Ankara’nın Nallıhan ilçesinde gerçekleşti.
Başrollerini Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Şungar ve Yağız Can Konyalı’nın paylaştığı ve genç bir kadının av iken avcıya dönüşmesinin hikâyesini konu alan AV, yeni sezonun merakla beklenen yerli filmlerinden.
Diloy Gülün, Tolga Topçu ve Emre Akay’ın yapımcılığında gerçekleşen gerilim ve aksiyon türündeki film, genç bir kadının onu öldürmek isteyen bir grup erkekten kaçarak ormana sığınması ve av iken avcıya dönüşmesinin hikâyesini konu alıyor.
AV’ın başrollerinde, bir çok filmin sanat bölümünde çalışmış ve ilk kez oyuncu olarak kamera önüne geçen Billur Melis Koç, “Üç Maymun”, “Deniz Seviyesi, “Beş Şehir”, “Kumun Tadı” gibi filmlerin ödüllü oyuncusu Ahmet Rıfat Şungar, “TAKIM: Mahalle Aşkına!”, “Ateş” filmlerinden ve “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Bizim Hikaye” gibi televizyon dizileriyle de tanıdığımız Yağız Can Konyalı’nın yanı sıra, Baki Rıdvan Kaymaz, Yılmaz Bayraktar ve Kenan Acar’ı izleyeceğiz.
Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer’in, ses ve müzikleri Deniz Cuylan ile Brian Bender’ın üstlendiği AV’ın 2019’da gösterime girmesi planlanıyor.
Emre Akay
1978’de Ankara’da doğdu. 2001’de Süper 8 film kullanarak çektiği “Proksemik” ve “Kırılma Noktası” adlı kısalarıyla pek çok ödül kazandı. 2004’te Hasan Yalaz ile birlikte yazıp yönettiği ilk uzunu “Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi”, deneysel diliyle dikkat çeken bir ilk filmdi. Film, 2013’te !f Istanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin “10 Yılın En İyileri” anketinde seyirci tarafından en sevilen ikinci film seçilirken, İstanbul Film Festivali’nin Türk sinemasının 100. yılına özel hazırladığı retrospektifte de gösterildi. Bir çok ödüllü reklam ve müzik videosunun yanı sıra, 2005’te “Daima İleri” (2005), 2010’da da Fransız Arte kanalıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği “Boğazımda bir Düğüm” belgesellerine de imza atttı. “Küçük Bir Hakikat” (2008), “Kırmızı Alarm” (2010) ve “Bizans Oyunu” (2015) adlı kısaları Türkiye dışında Saraybosna, Rotterdam, Beyrut, Viyana, Vancouver, Valensiya, Transilvanya gibi 40’ın üzerinde yabancı ülke festivalinde gösterildi ve onlarca ödül topladı. “Küçük bir Hakikat” ayrıca, 2015 yılında Antalya Sinema Derneği tarafından “Son 10 yılın En İyi 10 Kısa Filmi” listesine girdi. Deniz Cuylan ile birlikte yazdığı AV, Akay’ın son projesidir.
Deniz Cuylan
1979’da İzmir’de doğdu. 2000’lerin en önemli alternatif müzik gruplarından Portecho’nun kurucularındandır. 2006’da, illüstratör Sadi Güran ile tamamladığı “Netame” adlı kitabı yayımlandı. Müzik kariyerine Norrda, G.R.O.S ve Manner gibi gruplarla devam eden Cuylan, Bant.Mag dergisinde editörlük yaptı ve Açık Radyo’da program hazırladı. Yaşamını 2010’dan beri New York ve Los Angeles’ta sürdüren Cuylan, Netflix yapımı “The Mars Generation” belgeselinin yanı sıra “Lemon”, “Oh Lucy” ve “Bartleby” gibi filmlerin ses ve müziklerine imza attı. AV, “Bizans Oyunu”ndan sonra Emre Akay ile birlikte yazdıkları ikinci projedir.
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