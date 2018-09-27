Küratörlüğünü Övül Ö. Durmuşoğlu’nun üstlendiği Pi Artworks İstanbul’daki ilk kişisel sergisinde Bucak, video ve heykel çalışmaları ile birlikte mekana özgü yerleştirmelerle izleyici ile buluşuyor.
Tüm Olmuşun Dünyası, kimlik, ilhak ve göç üzerine kurulu temel anlatıları ve insanlığın güç ve otorite mücadelesi sırasında deneyimlediği çatışmalara kategorik cevaplar vermenin imkansızlığı etrafında kuruluyor.
‘’Binbir olmuşun dünyasında yaşıyoruz’’, Çin inanış ve dillerinden gelen bu deyiş, maddi dünyanın tüm etrafımızı kuşatan binbir görüntüsüne işaret eder.
İnsan aklının dış dünyayı bütünüyle anlamasının imkansızlığına atıfta bulunurken kolektif olanla anında ilişkiye geçebilecek bir temel kişisele dokunur.
|Lavoyager: talking about "illegals", 2018, video still, HD digital video, 3'34"
Fatma Bucak, işlerinde kişisel, kolektif ve ideolojik sınırların şiddetini sıklıkla sorgular.
Sergi, şiddetin evrenselliğini ve sanatçının bu şiddete ve evrenselliğe cevabını soyutlayan yeni enstalasyonlar üretmek üzere, Meksika – A.B.D. sınır dinamiğiyle ilgili yaptığı araştırmaya odaklanıyor.
Sağ popülizmlerin yeniden filizlenmesiyle globalizasyon bir dost yerine bir düşmana dönüştü.
Ancak dünya tarihi, farklı katman, kültür ve gruplar arasında tek taraflı ideolojik okumaları bertaraf eden şiddet içeren ve içermeyen beklenmedik ilişkiler üzerinden yazılıyor.
Bizi bugünkü durumumuza getiren, kendi politik ve sosyal öznelliklerimiz, çeşitli mikro ve makro kontrol modellerine teslim etmemiz, bu gerçeği inkar etmek imkansız.
Bucak, bu çatışmalı sorulara terk edilme ve ayakta kalmaya dair mitik hikayeler üzerinden bakıyor. Gelecek ise, öncelikle ne yapmış olduğumuzu kabul eden ve anlayan yeni alışkanlıklar gerektiriyor. Çünkü yaşadığımız binbir olmuşun dünyası.
|A sentiment lurking at the edge of my conscious, 2018, video still
Fatma Bucak: Tüm Olmuşun Dünyası
Küratör: Övül Ö. Durmuşoğlu
26 Eylül - 10 Kasım 2018
Pi Artworks Istanbul, Mumhane Cad. No: 50/3 Karaköy
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