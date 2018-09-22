22.09.2018
Güvercin
Oturdukları evin çatısında, ölen babasından kalan güvercinlerini tutkuyla besleyip eğitmektedir.
Yusuf, Maverdi adını verdiği dişi güverciniyle özel bir bağ kurmuştur.
Ağabeyi Yusuf’a, çalışması ve para kazanması konusunda baskı yapar.
Kuşlarından başka bir dünyayı tanımayan Yusuf, çalışma hayatı ve mahallesinin gerçekleriyle yüzleşir.
Yönetmen: Banu Sıvacı
Oyuncular: Kemal Burak Alper, Ruhi Sarı, Demet Genç, Michal Elia Kamal
Ülke: Türkiye
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Banu Sıvacı, Mesut Ulutaş
Güvercin, 21 Eylül'de gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Bir kenar mahallede, derme çatma bir evin terasında kurduğu kendi dünyasında mebzul miktardaki güverciniyle, adeta bir 'güvercin tedirginliği' içinde yaşayan; ve, çevresiyle ilişkisini minumumda tuttuğu özgür ruhu, hayatın -hepimizin malumu olan- acı gerçeklerine çarpınca derinden örselenen, ürkek ve naif bir gencin dramı..
Bilindik meselesini, mevcut duygusunu sömürmeden, sürprizsiz ama derli toplu bir öyküyle perdeye yansıtmayı başaran, bir 'minimalist sinema' örneği..
6 /10
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