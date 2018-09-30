Uzak durmaya çalışsa da, farklı vesilelerle bir araya gelmek zorunda kaldığı Halef’in çocukluk yıllarına dair anlattıkları, Mahir’in kafasını karıştıracaktır.
Hayvanların bile, yeniden dünyaya gelmiş insanlar olduğuna inanılan, tavaf edilen dergâhlar, şifalı taşlar ve muskalarla örülü bu mistik dünyada, hayata rasyonel bakan Mahir’in mistisizme, mistik bakan Halef’inse şüpheciliğe kaymasıyla yalpalayan ve kerterizlerini yitiren iki kardeşin öyküsü, her şeyin başladığı yerde bitecektir.
Yönetmen: Murat Düzgünoğlu
Senarist: Murat Düzgünoğlu, Melik Saraçoğlu
Oyuncular: Muhammed Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten
Görüntü Yönetmeni: Şafak Ildız
Kurgucu: Melik Saraçoğlu, Murat Düzgünoğlu
Yapımcı: Murat Düzgünoğlu
Halef, 28 Eylül'de vizyona girdi..
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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