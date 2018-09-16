Sema’nın yaşamı, babaannesinin bıraktığı "Ebcet Şifreli" belgeyi teslim almasından sonra korkunç bir hal alır.
Şifreli belge ve “Zamanı Okuyan Makine” planının peşindeki Şerik, Sema için ölümcül bir tehdit haline gelir.
Karanlık adamların karşısında yapayalnız kalan Sema belgenin sırrını çözebilecek midir?
İçimdeki Hazine
Yönetmen: Hüsnü Hakan Gürtop
Senaryo: Coşkun Çokyiğit
Özgün Müzik: Ferhat Göçer
Oyuncular: Demir Karahan, Cemre Melis Çınar, Fatih Ayhan, Levent Sülün, Kimya Gökçe Aytaç, Güner Özkul, Iraz Savun ve Ömür Gedik
Tür: Gizem, Gerilim, Aksiyon
Yapım yılı: 2018, Türkiye
Dil: Türkçe
Süre: 105 Dk. 39 Sn.
Dağıtım: Derin Film
Yapımevi: Pak Film Yapımcılık Tic. Ltd. Şti.
Filmin mmknmrtb notu ::
İçersinde bir adet 'okunmuş' "Zamanı Okuyan Makine" ihtiva eden, son derece yerli ve milli bir kordela..
Dan Brown'ın Da Vinci Şifresi'ne içimizden yükselen, Ebcet Şifreli bir yanıt!.
Sırsa sır, entrikaysa entrika, villain'se en kötüsünden mevcut, pek fatal olmayan femme'ı bile var, aksiyonun ise dibi!.
2 /10
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