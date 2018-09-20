20.09.2018
Kadınların gözünden bir tribün belgeseli: Mor Menekşeli Kadınlar
Mor Menekşeli Kadınlar adını taşıyan belgesel film projesi, Orduspor’un kadın taraftar grubunun öyküsünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
1972 yılında Orduspor-Galatasaray maçını tribünde izleyen kadınlara ait bir fotoğraf karesi belgesel projesine esin kaynağı oldu.
“Mor Menekşeli Kadınlar” adındaki belgesel, Orduspor’un yeşil sahalardaki mücadelesinde, bir zamanlar tribünlerdeki fazlalığı ile dikkat çeken kadın taraftarların öykülerini anlatıyor.
“Mor Menekşeli Kadınlar”ın yönetmenliğini, kısa filmleriyle pek çok uluslararası festivalden ödülle dönen Sezen Kayhan yapıyor.
Bugün amatör ligde mücadelesini sürdüren Orduspor, 1970’lerde küçük bir Anadolu takımından Türkiye liginde büyük başarılara imza atan ve UEFA Kupası’nda ülkeyi temsil eden bir takıma dönüşmüştü.
Belgesel, Ordusporlu bir grup kadın taraftarı, 40 yılın ardından yeniden tribünde bir araya getiriyor. Orduspor’un amatör lige düşmeden ve takımın stadının yıkılmadan önceki son karşılaşmasında, futbola küskün kadın taraftarlar takımlarını desteklemek için yeniden buluşuyor.
Ne olmuştu da bir zamanlar takımlarının hiçbir maçını kaçırmayan kadınlar tribünlerden uzaklaşmış, futbola küsmüşlerdi?
Belgesel, Orduspor’un kadın taraftarlarının 1970’lerden günümüze uzanan futbol tutkusunu anlatırken, değişen Türkiye’yle beraber futbolun yıllar içinde nasıl endüstrileştiğinin de izini sürüyor.
Belgeselin tamamlanması için gereken miktarın bir kısmı da bağımsız sinemacıların son yıllarda tercih ettiği bir yöntem olan kitlesel fonlama kampanyasıyla toplanacak.
Derneğin, Orduspor’un kadın taraftar grubunun öyküsünü anlatan “Mor Menekşeli Kadınlar” adlı belgesel projesi için FonZip üzerinden düzenlediği bağış kampanyası 19 Eylül Çarşamba günü başladı.
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