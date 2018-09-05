5.09.2018
'Leyla Gencer' vefatının 10. yılında özel etkinliklerle anılıyor!
Küratörlüğünü Yekta Kara’nın üstlendiği Leyla Gencer: Primadonna ve Yalnızlık başlıklı sergi 11 Eylül’de kapılarını açarken, İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlen 9. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın final serisi 23–28 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Senaryosunu Zeynep Oral’ın yazdığı, Selçuk Metin’in yönetmenliğindeki Leyla Gencer belgeseli ise yıl sonunda izleyicilerle buluşacak.
“Leyla Gencer: Primadonna ve Yalnızlık”
11 Eylül-10 Ekim, Borusan Müzik Evi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği Leyla Gencer: Primadonna ve Yalnızlık sergisi, vefatının onuncu yıldönümünde büyük soprano Leyla Gencer’in yaşamına samimi bir bakış sunarken sanatçının incelikli, duygu dolu kişiliğine saygı duruşunda bulunacak. Prof. Yekta Kara’nın, Leyla Gencer’in kişisel eşyalarından hazırladığı özel bir seçkiyi, büyük sopranomuzun yaşamının farklı kesitlerinden kayıtlarla bir araya getirdiği sergi, Borusan Sanat’ın katkılarıyla Borusan Müzik Evi’nde gerçekleştirilecek.
Leyla Gencer, kendine özgü yorumları, üstün oyunculuğuyla hayat verdiği karakterlere kattığı farklı boyutlarla seyircide hayranlık uyandıran, opera sanatçılığının sadece ses ve teknikten ibaret olmadığını kanıtlayan, araştırmacı kişiliğiyle arşivlerde sıkışıp kalmış birçok operayı bulan ve yeniden yorumlayan; tiyatroların repertuvarlarına kazandıran, gençlere ışık tutan bir isim. Kendisiyle birlikte çalışma fırsatı bulmuş, 35 yıl süreyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde sırasıyla solist sanatçı, müdür ve genel sanat yönetmeni ve başrejisör olarak çalışan ve halen MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı’nda ki eğitmenlik görevini yürüten Prof. Dr. Yekta Kara, bu sergide Avrupa sahnelerini fetheden, klasik müziğin mabedi sayılan La Scala Tiyatrosu’nda 25 yıl boyunca primadonna olarak sahneye çıkan soprano Leyla Gencer’in sanatına olan adanmışlığa dikkat çekiyor.
“Leyla Gencer: Primadonna ve Yalnızlık” başlıklı sergi, Borusan Sanat’ın katkılarıyla 11 Eylül–10 Ekim tarihleri arasında Borusan Müzik Evi’nde Pazar günleri hariç, saat 10.00–18.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Opera dünyasının yeni yıldızları İstanbul’dan yükselecek : 9. Leyla Gencer Şan Yarışması final serisi 23–28 Eylül’de İstanbul’da
İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Leyla Gencer Şan Yarışması’nın final serisi, 23–28 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. 9. Leyla Gencer Şan Yarışması final serisinde, Uzakdoğu'dan Amerika'ya 15 ülkeden, aralarında Türkiye’den de 14 sanatçının bulunduğu toplam 44 şancı yarışacak.
Üç etaplık final serisinde, halka kapalı gerçekleştirilecek çeyrek finalin ardından, 26 Eylül Çarşamba günü 11.00-17.00 saatleri arasında Süreyya Operası'nda yapılacak yarı finalde, finalde yarışacak sekiz şancı belirlenecek.
28 Eylül Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek final galasında ise jüri, üç büyük ödülün sahibini belirlerken, dinleyiciler de oylarıyla Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibini seçecekler.
9. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın yarı final ve final galalarının biletleri 14 Eylül’den itibaren İKSV ana gişe ve Biletix satış noktalarından temin edilebilir.
28 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek 9. Leyla Gencer Şan Yarışması finalinde sekiz genç yetenek büyük ödüller için yarışacak.
Yarışmacılara şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.
9. Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi 12.500 Euro, ikincisi 7.500 Euro ve üçüncüsü ise 3.500 Euro ile ödüllendirilecek. Finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi, İstanbul Müzik Festivali’nin bir konserinde yer almaya hak kazanacak.
La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü’nün sahibi olacak şancı, La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu almaya hak kazanırken, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü’nü alacak yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser verecek.
Ayrıca bu yıl ilk kez verilecek olan Deutsche Oper Berlin Özel Ödülü'nü kazanan yarışmacı, bu kurumun bir temsilinde rol alma şansını yakalayacak. İngiliz Kraliyet Operası tarafından verilecek Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü'nün sahibi ise, kurumda katılacağı dört özel eğitim seansının yanı sıra seçmelere katılma hakkının da sahibi olacak.
Başkanlığını ünlü bariton Renato Bruson'un yapacağı yarışmanın jürisinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Direktörü, Sürekli Şefi ve Viyana Devlet Operası'nın düzenli konuk şeflerinden Sascha Goetzel, İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü David Gowland, La Scala Tiyatrosu Cast Direktörü Toni Gradsack, İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Rejisör Prof. Yekta Kara, Deutsche Oper Berlin Opera Direktörü Christoph Seuferle ve Valle d’Itria Festivali Sanat Direktörü Alberto Triola yer alıyor.
Opera dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle uluslararası müzik çevrelerinde çok konuşulan Leyla Gencer Şan Yarışması, Türkiye’nin tek uluslararası şan yarışması. İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenen Leyla Gencer Şan Yarışması’na Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve İtalyan Kültür Merkezi de katkıda bulunuyor.
Leyla Gencer Belgeseli
Leyla Gencer Arşivi’ni bünyesinde bulunduran İKSV, vefatının 10. yılında Leyla Gencer’i daha da yakından tanıma fırsatı yaratmak adına arşivindeki verilerden de yararlanarak hazırlanan belgesel projesini de izleyiciyle buluşturacak. İKSV prodüksiyonu, Ahmet Erenli ve Yekta Kara danışmanlığında hazırlanan belgeselin senaryosu Zeynep Oral’a aitken yönetmenliğini de Selçuk Metin üstleniyor.
Çekimleri Milano ve İstanbul’da gerçekleştirilen, Aralık ayında gösterimi planlanan belgeselde Leyla Gencer’le birlikte çalışma fırsatı bulmuş, kendisini tanımış isimlerle yapılan özel röportajlar da yer alıyor. Müzikolog ve eleştirmen Lorenzo Arruga, yazar Franca Cella, La Scala Tiyatrosu Akademisi kurucusu Carlo Fontana, San Carlo Operası Yöneticisi Rossana Purchia,, yönetmen Ferzan Özpetek, Sferisto Operası Sanat Yönetmeni olan ve Gencer’in uzun yıllar operalarında birlikte çalıştığı dekoratörü Pier Luigi Pizzi, 9. Leyla Gencer Şan Yarışması Jüri Başkanı Renato Bruson, Leyla Gencer Şan Yarışmalarına katılan Simge Büyükedes, Asude Karayavuz ile 4. Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi soprano Nino Machaidze, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Yekta Kara, La Scala Tiyatrosu Akademisi Müzik Departmanı Yöneticisi Daniele Borniquez belgeselde yer alan isimlerden.
Leyla Gencer Hakkında
20. yüzyıl opera dünyasına damgasını vuran Leyla Gencer İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuarı’nda başladığı şan eğitimine İtalyan soprano Giannina Arangi-Lombardi ve Apollo Granforte ile devam etti.
1950’de Ankara Devlet Operası sahnesinde Mascagni’nin Cavalleria Rusticana’sında Santuzza rolünü yorumladıktan sonra kısa bir süre içerisinde yurtiçinde tanınan bir opera sanatçısı oldu; birçok önemli devlet etkinliğine soprano olarak davet edildi.
Gencer'in İtalya sahnelerine adım atması Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu'nda yine Santuzza rolüyle oldu.
1957-1980 yılları arasında, operanın mabedi sayılan La Scala Tiyatrosu’nun primadonnası olan Leyla Gencer, Vittorio Gui, Tullio Serafin, Gianandrea Gavazzeni ve Riccardo Muti gibi seçkin İtalyan şeflerle çalıştı.
Donizetti’nin unutulmuş operalarını yeniden gün yüzüne çıkarıp başarılı bir şekilde yorumlayarak “Donizetti Rönesansı”nın gelişmesine büyük katkıda bulundu.
Geniş repertuvarı, lirik sopranodan dramatik koloratüre uzanan bir yelpazede 72 rolü kapsayan Leyla Gencer, 1985’te opera sahnelerine veda etti.
1992 yılına dek konser ve resitallerine devam eden soprano, daha sonra kendini genç sanatçıların yetişmesine adadı.
Gencer, 2008 yılındaki vefatına kadar La Scala Tiyatrosu’nda opera sanatçıları için kurulan akademinin sanat yönetmenliğini sürdürdü ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın mütevelliler kurulu başkanlığını üstlendi. Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008 tarihinde Milano’daki evinde vefat etti.
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