Onlar artık birbirine düşman iki ailedir.
Sal’in Londra’da şef olan kızı Nikki’nin (Emma Roberts, Bu Nasıl Aile) yıllar sonra Küçük İtalya’ya dönüp Vince’in oğlu Leo’ya (Hayden Christensen, Star Wars) aşık olması, ortalığın yeniden karışmasına neden olacaktır.
Sal’in annesi Franca ve Vince’in babası Carlo’nun evlenmeye karar vermesi de bütün bu karmaşaya tuz biber eker.
Küçük Italya bu iki aile için artık gerçekten çok küçüktür.
Birisinin gitmesi gerekmektedir.
Peki ama kimin?
Pizza fırınları yanar ve en iyi pizzayı pişirmek için amansız bir yarış başlar.
Nikki ve Leo’nun aşkları bu amansız yarışın kurbanı mı, yoksa kazananı mı olacaktır?
Başrollerini Emma Roberts (Bu Nasıl Aile!) ve Hayden Christensen’in (Star Wars) paylaştığı eğlenceli romantik komedi Little Italy / İtalyan Usulü Aşk, 31 Ağustos’ta seyirciyle buluştu..
Yönetmen koltuğunda Güzel Dedektif ve Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir filmlerinden tanıdığımız Donald Petrie’nin oturduğu film, farklı kuşakların aşkını içinde barındıran, rengarenk karakterlerin ve eğlenceli durumların yer aldığı romantik bir eve dönüş hikayesi.
Yönetmen: Donald Petrie
Senaryo: Steve Galluccio, Vinay Virmani
Oyuncular: Emma Roberts, Hayden Christensen
Tür: Romantik Komedi
Filmin mmknmrtb notu ::
Bireye ve topluma yönelik yaklaşımı, 'muhafazakâr'; aşka ve kadın-erkek cinselliğine bakışı, 19. yüzyıldan kalma ve komedi anlayışı, Yeşilçam'ın 70'lerdeki seviyesinde sürünen, kelimenin tam anlamıyla 'çağ dışı' bir romantik komedi..
3 /10
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