Metin Uca : Bunu mu Demek İstedim?

Uca, ilk olarak Bunu mu Demek İstedim? oyunu ile 28 Eylül Cuma akşamı Baba Sahne’de!
İlginç bilgileri mizahla beslediği hikâyelerle tiyatro sahnesine taşıyan Metin Uca, sezona hızlı giriyor.
Uca yeni sezonda, “Dilinizi Eşek Arısı Soksun” , “Bunu mu Demek İstedim?” ve “Aleksandır Telefonu Kaldır” gibi birbirinden farklı gösterileriyle ayda bir kez Baba Sahne izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Doç. Dr. Özlem Kumrular’ın yazdığı, Metin Uca’nın oyunlaştırdığı iki perdelik komedi oyunu “Bunu mu Demek İstedim?”, seyircileri tarihte hiç bilmedikleri, hiç duymadıkları çok eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.
Oyunda ilk kez kaka tanrısıyla tanışan, kaybedilen savaşların nasıl içecek adlarına döndüğüne şaşıran seyirciler kadın-erkek ilişkileri, yeme- içme kültürü ve tuvalet üstüne akıl karıştıran sorulara gülerek yanıtlar buluyor.
Çatalın üçüncü dişi nasıl bulundu? Pantolon düğmeleri yerine daha önce ne kullanılıyordu? Tarih, bize anlatılan büyük adamların tarihi mi yoksa küçük detaylar her şeyi değiştirir mi? Hitit usulü kaburga dolmasından Arapların alkolü bulmasına, kestane yerken dünya değiştiren Papa’lardan Abdülhamid’in baş hafiyesi, oyunlara konu olmuş Fehim Paşa’nın hiç inanamayacağınız, ağzınızı iki karış açık bırakacak içki arkadaşına kadar hiçbir yerde duymadığınız küçük tarihi öyküler “çok püsür”lü tarihi komedi “Bunu mu Demek İstedim?”de!
Metin Uca’nın, 28 Eylül 2018 Cuma akşamı saat 20.30’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahneleyeceği oyununun biletleri babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.
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