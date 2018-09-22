22.09.2018
Radiogram
Komünist rejim altındaki Bulgaristan’da dini ifadeler ve batı kaynaklı müzik ulusal tehdit kabul edilmektedir; BBC, Deutsche Welle, Özgür Avrupa Radyosu yasaklıdır.
Yaşanmış bir hikâyeden esinlenen Radiogram, işte bu dönemde, rock’n’roll delisi küçük oğluna yeni bir radyo almak için 100 kilometre yürüyerek en yakın şehre giden bir babanın hikâyesini anlatır.
Kimlik, müziğin gücü ve özgürlük hakkındaki bu sıcak dram, Bulgaristan’ın tam merkezinde, Pomakların yaşadığı Rodop Dağları’nda geçiyor.
Radiogram, gerçek hikâyeler, rock’n’roll, Demirperde günleriyle ilgilenenlerin büyük keyif alacağı, “müzik özgürlüktür” ifadesine yeni bir anlam katan sıcak bir film.
Radiogram, 21 Eylül'de gösterime girdi..
Yönetmen: Rouzie Hassanova
Oyuncular: Alexander Hadjiangelov, Yana Titova, Alexander Aleksiev
Ülke: Bulgaristan, Polonya, Türkiye
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Gergana Stankova
İthalat: Solis Film
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