RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü 2018'de finale kalan 4 yapı!

|Central European University, O'Donnell + Tuomey
İki yılda bir verilen prestijli ödül, dünya çapında öne çıkan ve ilham verici yapıları ödüllendirerek uluslararası mimari yeteneği kutluyor.
16 ülkeden, 20 seçkin projenin bulunduğu adaylar arasından, titiz bir karar verme sürecini takiben finale kalan son dört yapı:
● Orta Avrupa Üniversitesi (Central European University)Budapeşte, O’Donnell + Tuomey
Hareketli farklı alanlar yaratarak, eski binalar ve avlularla bağ kuran, Budapeşte’nin kalbinde yeni bir üniversite kampüsü.
● Çocuk Köyü (Children Village), Brezilya, Aleph Zero + Rosenbaum
Kırsal alanda çiftlik çalışanlarının çocuklarına eğitim ve konaklama imkanı sağlayan, Amazon kıyılarında yeni bir yatılı okul.
|Children Village, Rosenbaum + Aleph Zero
● Toho Gakuen Müzik Okulu (Toho Gakuen School of Music), Tokyo, Nikken Sekkei
Müzisyenlerin izole bir halde pratik yapmak yerine görsel olarak bağlantıda kalabilecekleri şekilde tasarlanmış usta bir müzik okulu.
● Dikey Orman (Vertical Forest), Milano, Boeri Studio
Sürdürülebilir konutlarda yeni bir standart oluşturmak için tasarlanan, ağaçların ve insanların bir arada var olduğu, Milano’da bulunan, iki konut kulenin ikincisi.
|Toho Gakuen School Of Music, Nikken Sekkei
Finale kalan yapılar son olarak, tanınmış Amerikan şirketi Diller Scodifio + Renfro ortağı Elizabeth Diller’ın başkanlığını yaptığı, seçkin jüri üyeleri, Rural Urban Framework’ün kurucu ortağı Joshua Bolchover, Gabinete de Arquitectura ortağı Gloria Cabral, Feilden Clegg Bradley Studios ortağı Peter Clegg ve SANAA kurucu ortağı Kazuyo Sejima’nın oluşturduğu büyük jüri tarafından tarafından değerlendirilecek.
|Vertical Forest, Boeri Studio, Photograph by Giovanni Nardi
RIBA Başkanı Ben Derbyshire’ın yorumu: “Gerçekten başarılı bir yapının işareti, onun yerel bağlamına ve insanlara yaptığı olumlu katkıdır. Bu dört projenin tamamı vizyoner, yenilikçi düşünceleriyle uygulama mükemmelliklerini ortaya koymakta ve tasarlandıkları toplulukları olumlu yönde etkilemektedir. Bu dört bina farklı zaman dilimlerinde ve kıtalarda yer almalarına rağmen, tüm mükemmel mimariler gibi ortak özellikleri paylaşıyorlar, özellikle de yerel çevrelerine olan duyarlılıkları ve onları kullanacak insanların özel ihtiyaçlarına verdikleri cevaplar ile. Bu dört projeden üçünün, gençlerin yaşamaları, öğrenmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yenilikçi ve ilham verici alanlar sağlayan eğitim yapıları olmasından mutluluk duyuyorum. Dördüncü plan ise kentsel konutların yoğun olduğu yerlerin yeşillendirilmesi konusunda başka şehirlere de ilham veren cesur bir yaklaşım. Yılın sonuna doğru seçkin jüri heyeti tarafından hangi binanın kazanan olarak seçileceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”
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