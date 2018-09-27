27.09.2018
'Searching / Kayıp Aranıyor' 28 Eylül'de vizyonda!
Fakat 37 saat sonra elde hâlâ tek bir ipucu bile olmadığı için, David henüz kimsenin bakmadığı, günümüzde tüm sırların saklandığı yeri aramaya karar verir: Kızının dizüstü bilgisayarını.
Her gün iletişim için kullandığımız teknolojik aletler aracılığıyla anlatılan bu hiper modern gerilim hikayesinde, kızı sonsuza dek yok olmadan önce, David onun dijital ayak izlerini takip etmek zorundadır.
Searching / Kayıp Aranıyor'un başrollerini John Cho (Star Trek, Harold & Kumar), Debra Messing (“Will & Grace”), Joseph Lee ve Michelle La paylaşıyor.
Aneesh Chaganty’nin yönetmenliğini, Timur Bekmambetov, Sev Ohanian, Adam Sidman ve Natalie Qasabian’ın yapımcılığını üstlendiği filmi Aneesh Chaganty ile Sev Ohanian yazdı.
Searching / Kayıp Aranıyor'un ortak yapımcılığını Congyu E.; yönetici yapımcılığını ise Maria Zatulovskaya, Ana Liza Muravina ve Igor Tsay gerçekleştirdi.
Oyuncu seçimini Lindsey Weissmueller'ın üstlendiği filmin görüntü yönetimi Juan Sebastian Baron’un, kurgusu Will Merrick ve Nick Johnson’ın, müziği Torin Borrowdale’in, ses tasarımı Nathan Ruyle’nin, yapım tasarımı ise Angel Herrera’nın imzasını taşıyor.
Searching / Kayıp Aranıyor, 28 Eylül'de sinemalarda!.
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