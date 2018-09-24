24.09.2018
'Smallfoot / Küçük Ayak' 28 Eylül'de vizyonda!
Bu “Küçük Ayak” haberleri basit bir yaşam süren Yeti topluluğunda çalkalanmaya yol açar: Kendi karlı kasabalarının ötesindeki o koca dünyada kim bilir daha neler vardır?
Smallfoot/Küçük Ayak dostluk, cesaret ve keşfin güzelliği konusunda yepyeni bir hikaye.
“Over the Hedge” ile en iyi yönetmen dalında Annie ödülüne, “Chicken Run” ve “James and the Giant Peach” ile de en iyi senaryo dalında Annie adaylığına layık görülmüş olan Karey Kirkpatrick ile Jason Reisig ortak yönetimindeki Smallfoot / Küçük Ayak'ın hikayesini Kirkpatrick ve Clare Sera, senaryosunu ise John Requa, Glenn Ficarra ve Kirkpatrick kaleme aldı.
Film Sergio Pablos’un Yeti Tracks adlı kitabına dayanıyor.
Filmin yapımcılığını Bonne Radford, Glenn Ficarra ve John Requa; yönetici yapımcılığını ise Nicholas Stoller, Phil Lord, Christopher Miller, Jared Stern, Karey Kirkpatrick, Sergio Pablos, Courtenay Valenti ve Allison Abbate üstlendi.
Filmin yaratıcı ekibi kurguda Peter Ettinger, yapım tasarımında Ron Kurniawan, sanat yönetiminde Devin Crane’den oluşuyor.
Müziğini Heitor Pereira’nın bestelediği filmin animasyonu Sony Pictures Imageworks tarafından hayata geçirildi.
Warner Bros. Pictures ve Warner Animation Group yapımı Zaftig Films filmi “Smallfoot/Küçük Ayak”ın dünya çapındaki dağıtımını Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek.
Smallfoot / Küçük Ayak, 28 Eylül'de Türkçe Dublajlı Olarak 3D Seçeneğiyle Sinemalarda!
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