'Sorma Neden?' 21 Eylül'de vizyonda!

Ve düğün günü ortadan kaybolan bir damat.
Bir düğün ancak bu kadar istenmeyebilir.
Gelin beğenmeyen kaynanalar..
Eski sevgilisini unutamayan aşıklar..
İşgüzar arkadaşlar..
Bu romantizmi görmezden gelip borç tahsili derdine düşen mahalle esnafı..
Sorma Neden?
Başrollerini Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu, Yiğit Arı ve Yılmaz Gruda’nın paylaştığı eğlenceli komedi Sorma Neden?, 21 Eylül’de sinemalarda.
Senaryosu Doğuhan Korkut’a ait olan filmin yönetmenliğini Tolga Baş üstleniyor.
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