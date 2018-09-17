17.09.2018
'The Nun / Dehşetin Yüzü' 21 Eylül'de vizyonda!
Corin Hardy'nin (The Hallow) yönetmenliğini yaptığı ve yapımcıları James Wan ve The Conjuring serisinin tüm filmlerinin yapımcılığını üstlenen Peter Safran olan bu yeni korku festivali, şeytani varlığını ilk kez The Conjuring 2'de gördüğümüz kötü ruhlu rahibe Valak'ın şoke edici kökenine iniyor.
Romanya'da dünyadan uzak bir manastırdaki genç bir rahibe intihar edince, tekinsiz bir geçmişe sahip olan bir rahip ve son yeminini etmek üzere olan bir rahibe adayı, araştırma için Vatikan'a gönderilir.
Birlikte bu manastırdaki grubun kötülük dolu sırrını ortaya çıkarırlar.
Sadece hayatlarını değil, inançlarını ve ruhlarını da tehlikeye atan ikili, rahibe kılığındaki kötücül bir güçle karşı karşıya kalırlar..
Manastırda yaşayanlar ve lanetlenmişler arasında dehşet verici bir savaş meydana gelir.
The Nun'ın oyuncuları şöyle: Peder Burke rolünde Oscar'a aday gösterilen Demian Bichir (A Better Life), Rahibe Irene rolünde Taissa Farmiga (TV dizisi American Horror Story), yerel köylü Frenchie rolünde Jonas Bloquet (Elle).
Kadroda aynı zamanda manastırdan Rahibe Victoria rolünde Charlotte Hope (TV dizisi Game of Thrones), Rahibe Oana rolünde Ingrid Bisu (Toni Erdmann) ve The Conjuring 2'deki ana karakter Valak rolüyle geri dönen Bonnie Aarons yer alıyorlar.
Hardy'nin yönetmenliğini yaptığı The Nun'ın senaryosu Gary Dauberman'a (IT, Annabelle filmleri), hikâyesi James Wan ve Dauberman'a ait.
Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Dauberman, Michael Clear ve Todd Williams da filmin başyapımcıları.
Kamera arkasında Hardy'ye görüntü yönetmeni Maxime Alexandre (The Voices, Annabelle: Creation) yapım tasarımcısı Jennifer Spence (Annabelle: Creation, Lights Out, Insidious filmleri) kurgularda Michel Aller (Lights Out, Paranormal Activity: Ghost Dimension) ve Ken Blackwell (Ouija, Friday the 13th) ve kostüm tasarımcı Sharon Gilham (TV dizisi Black Mirror) eşlik ediyor.
Müzikler Abel Korzeniowski'ye (Nocturnal Animals) ait.
New Line Cinema'dan bir Atomic Monster / Safran Company prodüksiyonu, The Nun.
Filmin dağıtımı Warner Bros. Pictures tarafından yapılacak.
The Nun / Dehşetin Yüzü, 21 Eylül'de alt yazı ve dublaj seçenekleriyle sinemalarda!.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder