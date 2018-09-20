Bu sefer, sorumlu kişi Shane Black ve Predatorlar onun söylediklerini yapıyor.
1987 orjinalinde rol alan Black, şimdi hikayeye yepyeni bir boyut getirmeyi amaçlayan The Predator'un yardımcı yazarı ve yönetmenidir.
2018 yılında The Predator'da eski bir Ordu Korucusu ve Özel Kuvvetler askerinin (Boyd Holbrook’un Quinn McKenna) Meksika'daki ücretli bir görevde, daha sonra bir Predator olduğunu öğrendiği gizemli bir uzaylı ile karşılaşır.
Yaratıkların teknolojisinin bir kısmını ABD'ye geri gönderir; orada, oğlu Rory (Jacob Tremblay), onları kontrol etmek için kullanılan dili çözer.
Bu da onu, Predatorlardan gelen ciddi bir tehdide maruz bırakır.
Hükümetin, gördüğü şeyi ortaya çıkarmasını engellemenin bir yolu olarak psikiyatrik değerlendirme için sınırlanmış olan Quinn, “deliler” adı verilen bir grup eski askerle oğlunu kurtarmak için kaçar ve daha büyük bir komployu keşfeder.
Black, ikonik ilk filmden bu yana birkaç filmde keşfedilmiş bir kavram olan Predator hakkında;
“Kesinlikle bir fantezi filmi olarak değil, bir UFO deneyim tipi film olarak biraz daha fazla çekiciliği vardı” diyor: “Bir istila oldu. İlk ziyaretlerinden sonra, Avcılar yeryüzünde avlanmaya devam ettiler ve şimdi insanlar fark etmeye başladılar. Başlangıç olarak Dünya’da olup biteni anlayan ve bu Predatorları araştıran bir grup insan vardı”.
The Predator, diğer türlerin genetik materyalini kullanarak kendilerini daha güçlü, daha akıllı ve hatta eskisinden daha da ölümcül yapan bu tehlikeli yaratıkların mitolojisini biraz daha derinden araştırdı.
Black ayrıca, hikayenin dünyasını genişletme, yeni detaylar ve yeni unsurlar ekleme şansını yakaladı.
“Bunu modern hale getirmek zorundaydık” diye açıklıyor: “Yaptığımız şey, farklı bir his elde etmeyi, Predatorların Dünya üzerindeki etkilerini genişletmeyi ve biraz büyütmeyi denemekti. Küçük bir ortamda küçük bir oyuncu kadrosuyla sınırlamak yerine, biraz daha yayılmasını sağladık."
Ama sadece uzaydan gelen savaşçılar değil; ayrıca güçlü bir insan unsuru var. Black, gerçekçi zorlu insanlara hayat vererek bir kariyer yaptı ve The Predator'ın hikayesi için, McKenna ve onun destekçilerinde, yeteneklerini göstermek için mükemmel bir çıkış noktasını buldu.
“Çok kaslı komandoların geleneksel sert adam öğesini alıp onunla oynamak istedim. Onlar, bu türden daha yalın, sıradan bir grup olan Pis Düzine grubunun aksine 'Mükemmel SEAL Six Grup’udur.
Güvencesiz ya da biraz hasar gören ve kendilerini kanıtlamak zorunda olan insanlar; bazı açılardan, dış alandan, hatta ordunun durduramayacağı bir tehdidi almayı beklediğiniz en az olası grubu temsil ediyor”.
1987'den beri bu kavramdan zevk alanlar Schwarzenegger’in Hollandalı Schaefer’ının tarihten silinmediğini duymaktan mutluluk duyacaklar.
“Filmde ilk ziyarete ve Schaefer'a doğrudan atıfta bulunuluyor,” diyor Black, film için ayrıntıların çoğunu bırakmayı ve sadece “kaçırma söylentileri bile olduğunu” söylemeyi tercih ediyor.
The Predator komik, ürkütücü ve heyecan verici yepyeni bir deneyim vaat ediyor.
Black, eski arkadaşı ve işbirlikçisi Fred Dekker ile filmi yazdı ve 80'lerin filmlerinde köklerini kanalize eden yaratıcı bir çalışma için yeniden bir araya gelme şansı buldu.
“İkimiz de bizi çok zorlayan ve bizi daha gençken heyecanlandıran materyalleri tekrar ziyaret etmek için heyecanlandık. Sanki tekrar film okulu öğrencileri gibiydik. Başlangıçta eğlenceli olacağını hissettim. Elbette, iki buçuk yıl sonra, çok çalışarak mümkün olan en iyi filmi yapmaya çalıştık.
The Predator
Yönetmen: Shane Black
Senaryo: Fred Dekker, Shane Black
Oyuncular: Olivia Munn, Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Trevante Rhodes
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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