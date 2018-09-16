16.09.2018
Transit
Ölü bir yazardan kendisine kalan belgeleri kullanarak Meksika’ya kaçmayı amaçlar.
Ancak Marsilya’da tanışacağı Marie, Georg için her şeyi değiştirecektir.
Anna Seghers’in 1942 yılında yazdığı aynı adlı romanından uyarlanan Transit, aynı zamanda 2018 Berlin Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne adaydı.
Yönetmen: Christian Petzold
Oyuncular: Franz Rogowski, Paula Beer, Lilien Batman, Ronald Kukulies, Godehard Giese
Ülke: Almanya, Fransa
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Florian Koerner von Gustorf
Transit, 7 Eylül'de sinemalarda gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Günümüz Alman Sineması'nın klas yönetmeni Christian Petzold, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi zulmünden kaçan Avrupalılar ile günümüz Avrupa'sına sığınanları aynı filmde buluşturuyor..
Kırklı yıllarda geçen ve yine o yıllarda yazılmış bir öyküden yaratılan bu drama, oldukça başarılı bir 'bilinçli anakronizm' örneği; ki bi benzerine rastlamak epeyi zor..
7 /10
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