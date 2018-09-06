Korkunç bir soygun esnasında karısını kaybeden ve felçli kalan Grey Trace’e (Logan Marshall Green, Spider-Man:Eve Dönüş, Prometheus) yeni buluşları olan bir milyarder tarafından vücudunu “geliştirmek” üzere deneysel bir tedavi önerilir.
STEM denilen bir Yapay Zeka implantasyonuyla gerçekleşen tedavi, Grey’e daha önce deneyimlediklerinin dışında fiziksel beceriler kazandırırken, karısını öldüren ve kendisini ölüme terk edenlere karşı acımasız bir intikam duygusuyla hareket etmesine neden olur.
Yazar ve Yönetmen: Leigh Whannell
Oyuncular: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson
Yapımcılar: Jason Blum, Kylie Du Fresne, Brian Kavanaugh-Jones
Baş Yapımcılar: Rosemary Blight, Ben Grant, Charles Layton, Leigh Whannell
Tür: Bilim-Kurgu
Upgrade, 31 Ağustos’ta vizyona girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
İnsan beyni ve bilgisayar işbirliğinin zirve yaptığı bir gelecekte geçen, aksiyonu ve gerilimi üst düzeyde gerçekleşen harika bir bilimkurgu..
8 /10
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