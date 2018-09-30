30.09.2018
'Venom: Zehirli Öfke' 5 Ekim’de vizyonda!
Gazeteci olan Eddie yıllardır Life Foundation’daki (Yaşam Vakfı) bilim insanı Carlton Drake’i (Riz Ahmed) alaşağı etmeye çalışmaktadır.
Kariyerini ve kız arkadaşı Anne’le (Michelle Williams) ilişkisini mahvetmiş bir saplantıdır bu.
Drake’in deneylerinden birini araştırırken, uzaylı Venom, Eddie’nin vücuduyla birleşince, Eddie birden bire müthiş süper güçlere ve hemen hemen her istediğini yapabilme imkanına kavuşur.
Karanlık, öngörülemez ve öfke dolu Venom, Eddie’yi kendisinin de güçlendirici ve baş döndürücü bulduğu tehlikeli yetenekleri kontrol etmeye çalışmak zorunda bırakır.
Eddie ve Venom aradıkları şeyi bulmak için birbirlerine ihtiyaç duyarken, gitgide bütünleşirler -Eddie nerede bitmekte, Venom nerede başlamaktadır?
Columbia Pictures, Marvel işbirliğiyle, bir Avi Arad-Matt Tolmach-Pascal Pictures yapımı olan Venom: Zehirli Öfke’yi sunar.
Başrollerini Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze ve Reid Scott’ın paylaştığı filmi Ruben Fleischer yönetti.
Marvel Comics çizgi romanlarına dayanan filmin senaryosunu Jeff Pinkner, Scott Rosenberg ve Kelly Marcel; senaryo hikayesini ise Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg kaleme aldı.
Venom: Zehirli Öfke’nin yapımcılığını Avi Arad, Matt Tolmach ve Amy Pascal; yönetici yapımcılığını ise David Householter, Stan Lee, Kelly Marcel ve Tom Hardy üstlendi.
Filmin görüntü yönetimi ASC’den Matthew Libatique’in, yapım tasarımı Oliver Scholl’un, kurgusu ACE’den Maryann Brandon ve Alan Baumgarten’ın, kostüm tasarımı ise Kelli Jones’un imzasını taşıyor.
Görsel efektler amirliğini Paul Franklin’in gerçekleştirdiği filmin müzikleri Ludwig Göransson’a ait..
5 Ekim'de 3D, IMAX 3D ve Türkçe Dublaj Seçenekleriyle Sinemalarda!
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