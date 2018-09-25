Şeref başarısız bir şekilde Onur’un menajerliğini yapmaktadır. Onur eski işine dönmeye karar verince, Şeref Onur’a bol sürprizli bir turne ayarlar.
Henüz haberleri yoktur ama aşk, kahkaha ve macera bu yolculukta yine onları beklemektedir.
Hayallerinin peşinden giderken hayatın gerçekleriyle karşılaşacak olan Onur ve Şeref, hedeflerine ulaşabilecek midir?
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, Yol Arkadaşım hikayesine kaldığı yerden devam ediyor.
Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref (İbrahim Büyükak) yine yollarda, yine başları beladan kurtulmuyor!
Filmin önceki gün paylaşılan afiş ve fragmanı büyük ilgi gördü.
Uzun süredir büyük bir merakla beklenen fragman, digital platformlarda ilk 24 saatte 2 milyonun üstünde izlenme rakamına ulaştı.
İlkinde olduğu gibi ikinci filmin senaryosu da İbrahim Büyükak’a ait, yönetmenliğini de yine Bedran Güzel üstleniyor.
Başrollerde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’a Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker eşlik ediyor.
BKM yapımı ‘Yol Arkadaşım 2’ 12 Ekim’de vizyonda!
Yollar Onur ve Şeref’in, kahkaha seyircinin!
‘Yol Arkadaşım 2’ Künye:
Yönetmen: Bedran Güzel
Yapımcı: Necati Akpınar
Senaryo: İbrahim Büyükak
Yapım: BKM
Tür: Komedi
Oyuncular:
İbrahim Büyükak – Şeref
Oğuzhan Koç – Onur
Ezgi Eyüboğlu – Çilek
Olgun Toker – Selim
Kadir Polaçı - Nevzat
Bahar Şahin – Cemre
Aycan Koptur – Ayşen
Kıvanç Baran Arslan – Veli
Dilber Ay – Muzaffer Usta
Tamer Levent – Şükran
Ülkü Duru – Gülümser
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