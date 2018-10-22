'22. İstanbul Tiyatro Festivali' 17 Kasım'da başlıyor!

22. İstanbul Tiyatro Festivali iki hafta boyunca, yurtdışından 12, Türkiye’den 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun ek gösterimlerle birlikte 55 gösterisini 21 farklı mekânda tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Festivalde ayrıca okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.
Işığın ve hareketin sınırlarını zorlayan baş döndürücü bir gösteri: PIXEL
2014’ten bu yana birçok farklı şehirde sahnelenmiş olan PIXEL, 22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul’a da uğruyor.
|Pixel
1990’ların hip-hop sahnesinin önemli isimlerinden koreograf Mourad Merzouki, İstanbul seyircisine akrobasi, ışık ve sesi harmanlayan olağanüstü bir gösteri sunmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar pek çok farklı çalışmaya imza atan Mourad Merzouki PIXEL’de sokak dansını hip-hop’u, sirk akrobasi ve ışıkla buluşturuyor. Merzouki, topluluğu Compagnie Kafig ile geçtiğimiz 20 yılda, 60 ülkede 3 bin performans sergileyerek tam 1,5 milyon seyirciye ulaştı ve gittiği her yerde seyircinin büyük beğenisini kazandı.
Armand Amar’ın müzisyen, Adrien Mondot ve Claire Bardainne’in de dijital yapımcı olarak katkı sunduğu PIXEL, 3 Aralık Pazartesi ve 4 Aralık Salı 20.30’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da izleyiciyle buluşacak. PIXEL festivale, Türk Tuborg A.Ş.’nin gösteri sponorluğunda ve Fransız Kültür Merkezi’nin değerli işbirliğiyle konuk oluyor. PIXEL ekibi, tüm dans severlerin başvurularına açık olan bir hip-hop başlangıç atölyesi ile dans ve dijital sanat atölyesini de festival kapsamında düzenliyor
Ünlü yönetmen ve koreograf Mourad Merzouki’nin, müzisyen Armand Amar’ın, dijital yapımcılar Adrien Mondot & Claire Bardainne’in ve daha birçok yetenekli ismin katkılarıyla ışığın ve dansın sınırlarını zorlayan PIXEL, 3 Aralık Pazartesi saat 20.30 ve 4 Aralık Salı 20.30’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. PIXEL, Türk Tuborg A.Ş. gösteri sponorluğunda ve Fransız Kültür Merkezi değerli işbirliğinde gerçekleştirilecek.
|Shut Eye
Dünya güncel dans sahnesinin öncü topluluklarından Nederlands Dans Theater 1 festivalde
Nederlands Dans Theater 1, 22. İstanbul Tiyatro Festivali’ne dört farklı koregorafın dört farklı koregrafisinden oluşan bir dans maratonuyla konuk oluyor. İstanbul’da sahnelenecek koreografiler, 2002 senesinden bugüne Nederlands Dans Theater bünyesinde çalışan koreograflar Sol Léon ve Paul Lightfoot; 10 yıldır topluluğun yardımcı koreograflığını yapan, bugüne kadar pek çok farklı topluluk için 50 koreografiye imza atan Crystal Pite ve Hollanda’nın en önemli dans ödülü Zwaan’ı “En Etkileyici Koreografi” dalında iki kez kazanan bir diğer yardımcı koreograf Marco Goecke’ye ait.
Sol Léon ve Paul Lightfoot’tan Shut Eye ve Shoot the Moon, Crystal Pite’tan The Statement ve Marco Goecke’den Woke Up Blind, zengin koreografi ve görüntüleriyle nefes kesiyor.
1959’da 22 dansçı tarafından kurulan Nederlands Dans Theater, 600’den fazla baleyi sığdırdıkları zengin repertuvarıyla çağdaş dansta çığır açan bir topluluk. Görsel sanat, müzik, ışık ve sahne tasarımlarıyla pek çok sanat alanında yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan Nederlands Dans Theater’ın Hollanda, Lahey’deki tiyatrosu, dans için önemli bir merkez ve okul. Kurum, bünyesinde yaşları 17 ile 23 arasında değişen ve dünya genelinde turnelere çıkan 16 başarılı dansçının yer aldığı Nederlands Dans Theater II topluluğunu da barındıyor.
Nederlands Dans Theater I, Credit Europe Bank N.V.’nin gösteri sponsorluğunda ve Hollanda Konsolosluğu’nun değerli işbirliğiyle, 28 ve 29 Kasım saat 20.30’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da İstanbul seyircisiyle buluşacak. Festivalin yan etkinlikleri kapsamında Nederlands Dans Theater dansçıları, dans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik bir ustalık sınıfı da düzenleyecek.
|Komik Tiyatro
Piccolo Teatro sekiz yıl aradan sonra İstanbul’da
1947’den beri güncelliğini koruyan Piccolo Teatro di Milano, İtalyan commedia dell’arte geleneğinin önde gelen yazarlarından Carlo Goldoni’nin Komik Tiyatro’su (Il Teatro Comico) ile, sekiz yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da.
Oyunun yönetmeni, geçtiğimiz yıl prestijli UBU Ödülleri’nde En İyi Oyuncu Ödülü’nü kucaklayan Roberto Latini, Goldoni’nin 1750’de kaleme aldığı Komik Tiyatro’nun bu yenilikçi yorumunda, commedia dell’arte tiplemelerinin ve maskelerinin ötesine geçerek özgün karakterler yaratıyor. Oyunda aynı zamanda Orazio rolüyle seyirci karşında olacak Latini, İtalyan tiyatrosunun mirasına sadık kalırken, bu geleneği geleceğe taşıyacak yorumlarıyla Avrupa tiyatrosuna önemli katkılar sunuyor. Oyunun müzik düzenlemeleri, Roberto Latini’nin daha önceki işlerinde de birlikte çalıştığı, UBU Ödülü sahibi Gianluca Misiti’ye ait. Festivalin yan etkinlikleri kapsamında Komik Tiyatro’nun yönetmeni ve oyuncusu Roberto Latini, profesyonel oyuncularla buluşacağı bir atölye çalışması da gerçekleştirecek.
İtalya’nın tarihe mâl olmuş ve günümüzde hâlâ özgünlüğünü koruyan commedia dell’arte geleneğinin son örneklerinden biri olan Komik Tiyatro, 17 Kasım Cumartesi günü saat 20.30 ve 18 Kasım Pazar günü saat 15.00’te UNIQ Hall’da sahnelenecek. Komik Tiyatro festivale, İtalya, Kültür ve Akdeniz projesi kapsamında, İtalyan Başkonsolosluğu ve İtalyan Kültür Merkezi işbirliğinde ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın desteğiyle konuk oluyor.
|Hamlet | Collage
Ünlü yönetmen Robert Lepage’dan yepyeni bir Hamlet yorumu: Hamlet │Collage
Tiyatroya getirdiği yeniliklerle adından çokça söz ettiren Robert Lepage’ın Moskova’nın önde gelen tiyatrolarından Theatre of Nations ile işbirliğinin ürünü olan Hamlet | Collage, aynı zamanda Theatre of Nations’ın sanat direktörlüğünü üstlenen Evgeny Mironov’un benzersiz oyunculuğu ile 22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında izleyici ile buluşuyor.
Robert Lepage’ın eşsiz uyarlaması ile sahneye konan bu oyunda, adalet duygusunun tüm bilincini etkisi altına aldığı Hamlet, Shakespeare’in oyunundaki diğer karakterlerin hayaletleriyle birlikte Evgeny Mironov tarafından ustalıkla yorumlanıyor. Carl Fillion tasarımı ve video sanatının olanaklarını sonuna kadar kullanan bir küp içinde Mironov, 11 Hamlet karakterine âdeta hayat veriyor.
Prodüksiyonu hazırlarkenki düşünsel süreçlerinden ise şöyle bahsediyor Lepage: “Hamlet’in temel sorunu çok fazla düşünmesidir. Hiçbir işe çözüm bulamaz. Her zaman beynini kullanan bir karakterdir. Her şey onun içinde olup biter. Kafatası da hem Hamlet hem de tiyatro için çok güçlü bir semboldür. İşte bu nedenle Shakespeare, çok önemli bir sahneyi bir kafatası için tasarlamıştır ki sonuçta bu bir insanın kafatasıdır. Tabii ki kafamda dolaşan birçok soruya cevabım yok hâlâ. Bu nedenle de bir oyunu tek bir oyuncuyla, bir oyuncunun kafasıyla sahnelemek çok ilginç.”
Robert Lepage’ın eşsiz uyarlaması ile Hamlet │Collage, 22 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cuma saat 20.30’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da ENKA Vakfı gösteri sponsorluğunda izleyiciyle buluşacak. 22 Kasım’da sahnelecek oyunun ardından İKSV tarafından Evgeny Mironov’a Onur Ödülü sunulacak.
|Compagnia Baccalà
Sirk, clown ve tiyatronun mutlu buluşması: Pss Pss
Camilla Pessi ve Simone Fassari’nin üretken işbirliğinin ürünü olan Compagnia Baccalà, tiyatroyu sirk ve clown ile harmanlayan, eğlenceli, zekice kurgulanmış ve sıklıkla şahit olmadığımız türden bir gösteriyle festivale konuk oluyor. Beş kıtadaki 50 ülkede, 700’ü aşkın performans sahneleyen topluluğun umut dolu performansı Pss Pss, Cirque du Soleil de dahil olmak üzere 15 uluslararası ödülü kucakladı. İlham perileri arasında Chaplin ve Keaton gibi sessiz sinema döneminin yıldızları da bulunun ikili, sessiz sinema dönemine saygı duruşu niteliği taşıyan performanslarıyla yedi yaş ve üzerindeki geniş bir seyirci kitlesine hitap ediyor. Pss Pss, 20 Kasım Salı saat 20.30 ve 21 Kasım Çarşamba saat 19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde sizleri bir mutluluk tünelinde yolculuğa davet ediyor.
|Alarme
Yunan tragedyalarının usta yorumcusu ile iki çarpıcı buluşma
Tiyatro tarihine adını altın harflerle yazan usta yönetmen Theodoros Terzopoulos, festivale iki yapımla konuk oluyor. Geçtiğimiz festivalde üçlemesinin son oyunu Encore ile buluşan tiyatroseverler, bu yıl serinin ilk iki oyunu Amor ve Alarme’ı izleme fırsatı buluyor.
Üçlemesinin ilk halkası Alarme’da Terzopoulos, İskoçya Kraliçesi Mary Stuart ve kuzeni İngiltere Kraliçesi Elizabeth arasındaki, sanat tarihine mâl olmuş taht kavgasını sahneye taşıyor. Yönetmenlik anlayışının temeline yöntem arayışını koyan Terzopoulos’un çarpıcı fikirleri, sahnede anlatıcı Tasos Dimas, Aglaia Pappa ve Sophia Hill’in etkileyici performanslarıyla vücut buluyor. Alarme, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde saat 18.30’da ve yoğun istek üzerine 30 Kasım saat 20.30’daki bir ek gösterimle Zorlu PSM Studio’da seyircilerle buluşacak.
Prömiyerini Aralık 2013’te yapan, üçlemenin ikinci oyunu Amor ise, Thanasis Alevras’ın kaleme aldığı metne dayanan bir kompozisyon. “Küresel kriz çağına bir Terzopoulos bakışı” olarak yorumlanan Amor’da yönetmen, sahneyi rollerin, aksesuvarların, duyguların, hatıraların ve hatta beden parçalarının satın alındığı bir açık artırma mekânı olarak kullanıyor. Aglaia Pappa ve Antonios Myriagkos’un performanslarıyla büyüleyen, insan olmanın itici gücünün aşk üzerinden yorumlandığı Amor, 21 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde olacak.
|Fourfold
“Flaman Seçkisi” beş farklı yapımla İstanbul’da
İstanbul Tiyatro Festivali, uluslararası ve disiplinlerarası bir çalışma alanı olan Belçika merkezli Platform 0090 işbirliğiyle, Belçika’da yaşayan Türkiyeli sanatçıların Türkiye’ye dair konuları, temaları ve bağlamları işlediği beş yapımı İstanbullu tiyatroseverlere sunuyor. Festivale “Flaman Seçkisi” başlığı altında, Flaman Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle konuk olan performanslar arasında, Meryem Bayram’ın imzasını taşıyan Fourfold; İzlandalı koreograf ve dansçı Bára Sigfúsdóttir ile İranlı sanatçılar Masoumeh Jalalieh ve Seyed Alireza Mirmohammadi’nin beden üzerine odaklanan çalışmaları Varoluş; Batı Avrupa dans sahnelerinin üretken isimlerinden, çağdaş dans sanatçısı Bahar Temiz için koreograf Marc Vanrunxt’un tasarladığı Beyaz Üzerine Beyaz; imza attığı oyunları aynı zamanda bir yerleştirme mantığıyla kurgulayan Mesut Arslan’ın Gece Sempozyumu ile Gizem Aksu’nun koreografisi YU yer alıyor.
|Kral Lear
FESTİVALİN YERLİ YAPIMLARI
22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde, çoğu festivalde prömiyerini yapacak 12 yerli yapım yer alıyor. Festivalde İngiliz yazar Graham Farrow’un kaleminden çıkan çarpıcı hikâye Yüzleşme, Duru Tiyatro yapımı olarak yönetmen Emre Kınay’ın yorumuyla festivalde sahneleniyor. Çağdaş dans sanatçısı, koreograf Tuğçe Tuna’nın 45’lik adlı koreografisi, festivale ilk defa ev sahipliği yapacak Abud Efendi Konağı’nda seyircisiyle buluşurken, Shakespeare’in kahramanı Kral Lear, Oyun Atölyesi yapımcılığı ve Muharrem Özcan’ın yönetmenliğinde hem aktör hem de çevirmen kimliği ile yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer tarafından canlandırılıyor. Yusuf Atılgan’ın kült romanı Anayurt Oteli’nin başkarakteri Zebercet, tek kişilik bir oyun olarak Talimhane Tiyatrosu yapımcılığında, Firuze Engin uyarlaması ve Kerem Ayan’ın yönetmenliğinde, Halil Babür tarafından yorumlanıyor. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), Cüneyt Yalaz ile İlker Yasin Keskin’in yazıp yönettiği Artık Bir Davan Var’da, Franz Kafka’nın Bay K karakterini günümüze taşırken; İngiliz mizah yazınının gündemdeki kalemlerinden Tom Basden’ın Dostoyevski’nin aynı adlı öyküsünden esinlenerek yazdığı Timsah, Mert Fırat ve Volkan Yosunlu tarafından sahneleniyor.
22 İstanbul Tiyatro Festivali’nde ayrıca Gülce Uğurlu’nun Ata Ünal rejisiyle, kolektif bir üretim metodu kullanarak hazırladığı oyunu Misafir, GalataPerform’un bir köşk ile 1919’dan bugüne Türkiye’de yaşananlara tanıklık etmiş bir kadının iç içe geçen öyküsünü anlattığı Yüz Yılın Evi; Bakırköy Belediye Tiyatroları’ndan Nurkan Erpulat’ın Wolfram Lotz yorumu Gülünç Karanlık; Hareket Atölyesi Topluluğu’ndan Ruhiye; çağdaş dans ikilisi Taldans’ın on yıl önce Linz’deki bir tekstil fabrikasının mekaniğini hareket, ses ve ritim ekseninde ele almasıyla doğan projesi DO KU MAN ve İskender Altın yönetimi, İstanbul Devlet Tiyatroları yapımcılığında edebiyatımızın en özgün seslerinden Sevim Burak’ın tüm metinlerinden ve hayatından esinle hazırlanan Sahibinin Sesi, festival kapsamında gösteriliyor.
Istanbul Tiyatro Festivali Biletleri
22. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri, Biletix satış noktaları ile hizmet bedelsiz olarak İKSV ana gişeden (Pazar hariç 10.30-18.00 arasında) temin edilebiir. Lale Kart üyeleri festival biletlerinde %25’e varan özel indirimlerden yararlanabiliyor.
22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Öğrenci Biletleri 10 TL
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 45. yılında, öğrencilerin kültür-sanata erişimini kolaylaştırmak amacıyla Koç Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın desteğini alarak başlattığı proje kapsamında, sınırlı sayıdaki öğrenci bileti bu yıl da 10 TL’den satışa sunuluyor. Öğrenci biletleri, öğrenci kimliği ibraz edilerek yalnızca ana gişe İKSV’den alınabilir. Öğrenci biletleri kontenjanla sınırlıdır. #okuldantiyatroya
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