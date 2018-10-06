6. Boğaziçi Film Festivali'nde yarın!

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Burak Çevik’in yönettiği “Tuzdan Kaide”, saat 12:00’de yönetmen ve oyuncuların katılımıyla Beyoğlu Sineması’nda…
Elizabeth Mirzaei ve Gulistan Mirzaei’nin prömiyerini yaptığı CPH:DOX’tan F:ACT Ödülü ile dönen ve Afganlı bir kadının uyuşturucuyla mücadelesini anlatan filmleri “Laila At The Bridge / Leyla’nın Köprüsü”, saat 12:00’de Kadıköy Sineması’nda…
Dünya ve Ukrayna Sinemasının önde gelen isimlerinden olan Sergei Loznitsa ile özellikle son filmleri, Donbass, Victory Day ve The Trial üzerine konuşurken, yönetmenin tecrübelerini ve sinemaya dair düşüncelerini de öğrenme fırsatı bulacağız. TürkMedya katkılarıyla gerçekleşecek Sergei Loznitsa Master Class’ı 14:00’te Soho House İstanbul’da!
|Güvercin
Sinema sektörümüzdeki önemli aktörler ile bilgilendirici ve keyifli bir sohbet ederken, “Oyuncu kimdir?”, “Yönetmen ve oyuncu ilişkisi nasıl kurulur?”, “Doğru karakter ve oyuncu performansına nasıl ulaşılır” gibi sorulara, oyuncular Belçim Bilgin, Mert Fırat ve yönetmen Ömer Faruk Sorak ile kendi tecrübeleri üzerinden cevaplar arıyoruz.
“Oyuncu Yönetimi” söyleşisi saat 11:00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta…
Yapımcılığını Brad Pitt’in üstlendiği, ve Steve Carell ile “Call Me By Your Name” (2017) ile büyük bir başarı kazanan Timothée Chalamet’nin başrolünü oynadığı “Beautiful Boy / Güzel Oğlum”, saat 16:00’da Beyoğlu Sineması’nda…
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Banu Sıvacı’nın yönettiği “Güvercin”, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla saat 19:00’da Beyoğlu Sineması’nda…
|Kaos
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Semir Aslanyürek’in yönettiği “Kaos”, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla saat 21:30’da Atlas Sineması’nda…
Sergei Loznitsa’nın üçü Türkiye prömiyeri olmak üzere dört filmi gösterilecek.
Bu yıl Cannes Belirli Bir Bakış bölümünden En İyi Yönetmen Ödülü ile dönen, Donbass Savaşı'nı konu alan kara mizah türündeki “Donbass”, Loznitsa’nın da katılımıyla saat 21:30’da Beyoğlu Sineması’nda…
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