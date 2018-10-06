6. Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu!

3 Kasım’a dek sürecek festival bu yıl da Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak.
Festivalin ulusal yarışma filmleri ve jürileri açıklandı!
Başkanlığını usta yönetmen Serdar Akar’ın yapacağı ve oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi’nin seçeceği bir film, 100.000 TL değerindeki Büyük Ödül’e ulaşırken, festivalin ulusal kısa kurmaca ve belgesel film yarışmalarında 18 film toplam 50.000 TL değerindeki ödüller için yarışacak.
|Güvercin
Serdar Akar jüri başkanı
90’ların kült filmlerinden “Gemide”nin yönetmeni, “Laleli'de Bir Azize”nin yazarı olarak tanıdığımız, ardından çektiği “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar”, “Maruf”, “Barda” filmleriyle bir çok ödül toplamış Serdar Akar’ın başkanı olduğu ve “Kırık Kanatlar”, “Ömre Bedel”, “Kaçak”, “Umuda Kelepçe Vurulmaz” gibi televizyon dizilerinin ve “Sen Ne Dilersen”, “Türkan”, “Nokta”, “Kendime İyi Bak” filmlerinin oyuncusu Begüm Birgören, “Her Şey Aşktan”, “Acı Tatlı Ekşi”nin yanı sıra, geçen yıl Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü kazanmış “Misafir” filmlerinin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı televizyon dizisinin ve “Behzat Ç. Ankara Yanıyor” filminin senaristi Ercan Mehmet Erdem ile “Gemide”, “Gönderilmemiş Mektuplar” ve “Anlat İstanbul” filmlerinin görüntü yönetmeni Mehmet Aksın’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film seçilen yapım 100.000 TL değerindeki Büyük Ödül’ü alırken, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü Yönetmeni” ve “En İyi Kurgu” dallarında da para ödülleri verilecek.
|Babamın Kemikleri
İlk kez Boğaziçi’nde!
Festivalde bu yıl 10 film jüri karşısına çıkacak ve Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, Burak Çevik’in “Tuzdan Kaide”, Cafer Özgül’ün “Sükut Evi”, Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Murat Düzgünoğlu’nun “Halef”, Özkan Çelik’in “Babamın Kemikleri”, Ramin Matin’in “Son Çıkış”, Sefa Öztürk Çolak’ın “Güven”, Semir Aslanyürek’in “Kaos” ve Vuslat Saraçoğlu’nun “Borç” adlı filmleri yarışacak.
Cafer Özgül’ün “Sükut Evi” adlı filmi dünya prömiyerini festival kapsamında yaparken, Ramin Matin’in Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptığı filmi “Son Çıkış”, Türkiye’de ilk kez Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek.
Yarışmada ayrıca, “Anons”, “Babamın Kemikleri”, “Güven” ve “Kaos” da İstanbul prömiyerlerini festivalde yapıyor olacak.
|Son Çıkış
Bağımsız sinemaya destek
Festivalin bu yılki yeniliklerinden biri de Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından verilecek FİYAB Yapımcı Ödülü olacak. Metin Tunçtürk, Nazif Tunç ve Sinan Sertel’den oluşan jüri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan, ilk ya da ikinci filmini çekmiş yapımcıları değerlendirecek ve 10.000 TL değerindeki FİYAB Yapımcı Ödülü’nü verecek. Zor koşullarda film yapma becerisi gösteren, bütçesinden çekimine filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten bir yapımcının kazanacağı ödül, bağımsız sinemaya destek olmayı amaçlıyor.
|Kaos
En iyi kısaları onlar seçecek
Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması’nın filmlerini, Berlin Forum’da dünya prömiyerini yaptığı, ilk uzunu da olan “Rifle” ile geçen yıl Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü kazanmış Brezilyalı bağımsız yönetmen Davi Pretto, “Çırak”, “In The Same Garden”, “Emekli” gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Enes Erbay ve Okan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü Başkanı ve SİYAD üyesi sinema yazarı Murat Tırpan değerlendirirken; Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması’nın jüri üyeliğini ise, “I Theo”, “Leitmotif” kısaların ve San Francisco, Saraybosna film festivallerinde en iyi belgesel seçilmiş “City of the Sun”ın Gürcü yönetmeni Rati Oneli, Türkiye'nin ilk moda belgeseli olan “Modanın 100 Yılı” ve savaş mağduru çocukların barış isteğini anlatan “Dileğim Barış Olsun” belgesellerinin yönetmeni Kıvılcım Akay ve “No Sochi!”, “Beyrut'a Gittiğimi Anneme Söylemeyin”, “Benim Ali Sami Yen’im", “Lady Muhtar” belgeselleriyle tanıdığımız yönetmen Didem Şahin yürütecek.
|Anons
Kısacılara Ahmet Uluçay anısına ödül!
Boğaziçi Film Festivali’nin kısa film yarışmasında ise kurmaca dalında 10, belgesel dalında ise 8 film yarışacak. Kurmaca dalında bir film 10.000 TL değerindeki En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü’nü, belgesel dalında bir film de yine 10.000 TL değerindeki En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü’nü kazanacak. Ayrıca festivalde yarışan kısa filmlerden birine de 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü, bir filme de 5.000 TL para ödüllü İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü verilecek.
Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması’nda Batuhan Köksal’ın “Fabrika”, Deniz Telek’in “Gümüş”, Gökçe Erdem’in “Titanyum”, Metehan Şereflioğlu’nun “Her Şey Yolunda”, Murat Çetinkaya’nın “Sonsuz”, Murathan Özbek’in “Bitmiş Aşklar Müzesi”, Numan Ayaz’ın “Mavi Yarın”, Serkan Fakılı’nın “Kaset”, Sezen Kayhan’ın “İmparatorlukta Zor Bir Gün” ve Yiğit Evgar’ın “Balık Kraker” adlı filmleri yarışırken; Ulusal Kısa Belgesel Yarışması’nda ise, Batuhan Kurt’un “Kurbağa Avcıları”, Ceyhun Yılmaz Ket’in “Denizden Gelen”, Ege Şirin’in “Sarıcakız”, Esra Yıldırım’ın “Çalıkuşu”, Hüseyin Baki Karataş’ın “Salı”, Nesli Özalp’in “Dönüş”, Şenol Çöm’ün “Ömürlük Göç” ve Zeynep Südinç’in “Peki Şimdi Nereye” adlı kısa belgeselleri jüri önüne çıkacak.
|Tuzdan Kaide
Biletler mobilet’te!
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.
Festival biletleri ise mobilet.com’da satışa sunulacak.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder