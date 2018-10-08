Ah! Kosmos’tan yeni albüm: Beautiful Swamp

Prodüktörlüğünü Başak Günak’ın yaptığı ve Almanya’nın önemli plak şirketlerinden Compost Records etiketiyle çıkan albüm, sanatçının “hassasiyet, yumuşaklık, esneklik ve güç” barındıran bataklık imgesinden esinlenerek tasarladığı albüm, dijital olarak sanatçının müzik kanallarında yayınlanırken, plak formatında da satışa sunuldu..
Beautiful Swamp'in lansman konseri ise 25 Ekim Perşembe akşamı Salon İKSV’de olacak.
Bataklık imgesinin peşinde
Yapım süreci 2 yıl süren ve Berlin ve İstanbul’da kaydedilen albümde toplam 10 şarkı bulunuyor. Albümü bataklık imgesinden yola çıkarak tasarladığını belirten Başak Günak, “Bataklık, bastığın yerin, bedenini tüm ağırlığıyla içine çekmesi ve bunun getirdiği hassasiyet, yumuşaklık, esneklik ve güç demek benim için. Bir adım atmak, bastığım yerden batmak, ama battığım yerden sonra bir adım daha atma ihtimalimin hep olması…” diyor.
Özgür Yılmaz ile birlikte bestelediği “Wide” ve “Beyond Dreams”, sözlerini Leah Christensen ile ortaklaşa yazdığı “Paradise” dışındaki tüm şarkıların söz ve müzikleri Başak Günak’a ait olan albümün vokallerinde Günak’ın yanı sıra, Elif Çağlar, Leah Christensen, Mabel Matiz ve Özgür Yılmaz’ı dinliyoruz.
Albümün miks’lerini Emre Malikler, mastering’ini ise Calyx Mastering yürütürken sanatçıya, asma davulda ve erbanede Burcu Yankın, çelloda Yasemin Özler, geri vokalde Carolin Haentjes, saksafonda ise Barış Ertürk eşlik ediyor.
“Beautiful Swamp”ın albüme özel tasarımlarını Charlotte Kaiser, fotoğraflarını da Burak İşseven üstlendi.
“June” DJ Mag’de açıldı!
“Beautiful Swamp”ın ilk single’ı da olan Wide, 18 Ağustos tarihinde yayınlandı ve şarkının video klibini Harun Güler yönetti.
Albümün ikinci single’ı “June” ise geçtiğimiz hafta (24 Eylül), İngiltere’de aylık olarak çıkartılan ve 10’dan fazla dilde yayın yapan, elektronik müzik dünyasının en önemli yayınlarının başında gelen DJ Mag’de prömiyerini yaptı.
Hayal ve yaşanmışlığın izlerinin peşinde bir sanatçı
İstanbul doğumlu Başak Günak, uzun seneler bas gitar çaldı.
Lisansını Boğaziçi Kimya Mühendisliği’nde, yüksek lisansını ise İTÜ MIAM’ın Ses Tasarım ve Mühendisliği Bölümü’nde yaptı.
2012 yılında Ah! Kosmos adını verdiği solo projesiyle müziğe yoğunlaştı ve ilk EP’si “Flesh”i 2013’te Müzik Hayvanı'ndan yayınlandı.
Sesin elektronik hâlinin bedenler ve duvarlar arasındaki yansımasını araştıran Günak, canlı performansların yanı sıra Gizem Aksu, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Nurkan Erkulat, Tuğçe Tuna gibi sanatçılar ve sanat gruplarıyla tiyatro, çağdaş dans, video ve mekân odaklı işler için kompozisyonlar yaptı.
2015 yılında ilk albümü “Bastards”, Alman menşeli Denovali Records etiketiyle yayınlandı.
Türkiye ve Avrupa’da büyük ilgi gören “Bastards”, “Sakinleştirici olduğu kadar canlandırıcı ve şaşırtıcı”, “Karanlık, karamsar ve çekici” sözleriyle eleştirmenlerden de tam not aldı.
Bir yıl sonra, LGBTİQ hareketinin önemli isimlerinden Boysan Yakar, Zeliş Deniz ve Mert Serçe’nin anısına Mabel Matiz ile birlikte yazdığı “Mavi” adlı şarkıyı yayınladı.
“Together We Collide” adlı EP’sini 2017 yılında yayınladı.
Avrupa'nın en büyük gösteri sanatları merkezi olan Barbican Hall'da Jonny Greenwood’un açılışını yapan ve aralarında Sonar Festival Barcelona, Berlin CTM Festivali, Tokyo Electronic Music of Arts Festival’in de olduğu bir çok yerli ve yabancı festivalde sahne alan sanatçı, müziğini “Hayal ve yaşanmışlığın bendeki izlerinin derinliğine ulaşmaya çalışıyorum” sözleriyle tanımlıyor.
Halen İstanbul-Berlin arasında yaşayan ve üreten Başak Günak’ın ikinci albümü “Beautiful Swamp”, 5 Ekim 2018 tarihinde dijital müzik kanallarının yanı sıra plak olarak da satışa sunuldu.
BEAUTIFUL SWAMP
Ah! Kosmos
5 Ekim 2018, Compost Records
Dijital, CD & Plak
WOODS / 1
JUNE / 2
WIDE (FEAT. ÖZGÜR YILMAZ) / 3
IT RAINS WITHOUT YOU / 4
WE CAN’T FALL OFF A MOUNTAIN / 5
QUOD NON PERTINENT HIC / 6
DAWN / 7
PARADISE (FEAT. LEAH CHRISTENSEN) / 8
BEYOND DREAMS (FEAT. ELİF ÇAĞLAR) / 9
HEART KNOWS THIS / 10
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