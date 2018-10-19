Teğmen Şinasi, Binbaşı Kemal, Binbaşı Rıfat ve Albay Reha aynı gece Ankara’da başlayacak olan askeri darbenin İstanbul ayağında, darbe bildirisini İstanbul Radyosu’ndan anons etmeyi planlamaktadır.
Yeterince güçlü ve etkili yapılan bir anons sonucunda darbenin başarılı olacağından ve halk desteğini arkalarına alacaklarından emindirler.
Fakat hiçbir şey bekledikleri gibi gitmeyecektir.
Her şeyin planlama ve askeri güçle çözülebileceğine inanan bu dört asker, kendilerini başkalarının adına karar verebilecek konumda hissetmişlerdir.
Fakat onları yenilgiye uğratan şey, sivil hayatın görünmez gücüdür.
Filmotto’nun yapımını üstlendiği Anons, BKM (Türkiye) ve Chouchkov Brothers (Bulgaristan) ortak yapımı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün ve Bulgar Film Merkezi’nin destekleriyle hayata geçirildi.
Yapımcılığını Halil Kardaş ve TarıkTufan’ın yaptığı Anons'un ortak yapımcılığını ise Borislav Chouchkov, Viktor Chouchkov ve Georgi Abrashev üstleniyor.
Absürt mizahı ve başarılı sinema diliyle dikkatleri çeken, hem yurt içinde hem de yurt dışında kazandığı ödüllerle festivallere damgasını vuran, Mahmut Fazıl Coşkun imzalı film, şimdi de sinemalarda!
Dünya prömiyerini 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde yapan Anons, festival kapsamında Jüri Özel Ödülü ve En İyi Akdeniz Filmi ödüllerini aldı.
Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde hem uluslararası, hem de ulusal bölümlerinde yarışan tek film olan Anons, 15 filmin 17 dalda yarıştığı ulusal yarışma bölümünde Yılmaz Güney Özel Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü (Krum Rodriguez) ve Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanırken, uluslararası yarışma bölümünde de Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
34. Hayfa Uluslararası Film Festivali’nin uluslararası yarışma bölümünde Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görülen; eleştirmenlerden büyük övgüler alan Anons, Hollywood Reporter eleştirmenleri tarafından “sonbahar festivallerinin en iyi 25 filmi” arasında gösterildi.
Uzak İhtimal ve Yozgat Blues filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’un üçüncü uzun metraj filmi Anons, 60’lı yıllarda ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatıyor.
Filmin başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaşıyor.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder