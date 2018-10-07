İlyas vefat edince, üzülmemesi için Küçük Bekir’e çok sevdiği dedesinin öldükten sonra Ay’a gidip, Aydede olduğu söylenir.
Bekir televizyonda gördüğü Badi filmindeki gibi, bir bisiklet alıp Ay’a uçmayı ve dedesini görmeyi hayal eder.
Annesi Rabia ise, ablası ile aralarında çektikleri miras kurasında, oturdukları evle tuhafiye dükkânını kaybeder, ardından ablası ile amansız bir miras kavgasına tutuşur.
Yaşadığı platonik aşk, Rabia’nın hayatını daha da zorlaştıracaktır.
Aydede
Yönetmen: Abdurrahman Öner
Senarist: Abdurrahman Öner
Oyuncular: Ezgi Mola, Bilal Zeynel Çelik, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Nalan Kuruçim.
Görüntü Yönetmeni: Meryem Yavuz
Kurgu: Abdurrahman Öner
Yapım: Buhar Film
Ülke: Türkiye
Yıl: 2018
Süre: 96 Dakika
Dil: Türkçe
Yaş Sınırı: 7+ 13A
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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