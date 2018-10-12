12.10.2018
Bad Times at the El Royale / El Royale'de Zor Zamanlar
Sonunda hepsi Tahoe Gölü’ndeki yıkık bir otel olan El Royale’de bir araya gelirler.
Hepsinin birbirinden sakladıkları ve geçmişe gömmeye çalıştıkları önemli sırları vardır.
Bu gece her şeyin sonudur ve onların geçmişleriyle yüzleşip kendilerini kurtarabilmeleri için son bir şansları vardır.
Geçmişin acı verici yaralarına rağmen bunu yapabilecekler midir?
Drew Goddard’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Cailee Spaeny, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Lewis Pullman gibi isimler yer alıyor.
Bad Times at the El Royale / El Royale'de Zor Zamanlar, 12 Ekim'de vizyona girdi..
Hemen hepimizin uzak ya da yakın geçmişinde kötü deneyimler, bulaşılan belalar, bile bile işlenen ve unutulmak istenen günahlar ve elbette, mezara kadar bizimle gelmeye niyetli birtakım sırları olmuştur..
Bu gerçeği, belki de en sınırda yaşayan bir grup insan -birbirlerinden habersizce- bir otelde buluşacak ve ömürleri boyunca görüp görebilecekleri en hayati, en şiddetli ve de en radikal 'değişimler'le karşılaşacaklardır..
Kahramanlarını tanıtırken yapılan geçmişe dönüşler sırasında uğranılan muhtelif yerler hariç, güncel ve asıl olayların yaşandığı -tek mekan- oteli, tüm detaylarıyla ve de lâyıkıyla kullanan Bad Times at the El Royale; zaman zaman bir tiyatro sahnesi ambiyansı hissettiren geniş kadrajları, roman hacmine yaklaşan yoğunluktaki ilginç senaryosu, aynı olaylara farklı açılardan bakan harika kurgusuyla da pek etkileyici, gerilim ve gizem yüklü bir suç filmi..
Öte yandan, tüm oyuncuların adeta performans yarıştırdığı filmde özellikle dikkatimi çeken aktör, otel görevlisini canlandıran Lewis Pullman oldu ki; bir David Lynch şaheseri Lost Highway'le belleğime kazınan aktör Bill Pullman'ın oğluna da böyle bir performans yakışırdı doğrusu..
8 /10
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