4.10.2018
Batu Akdeniz’den ilk single: Hayat Böyle
Sözü Batu Akdeniz’e, müziği ise Batu Akdeniz ve Anıl Yazıcı’ya ait olan ve albümle de aynı adı taşıyan “Hayat Böyle”, genç sanatçının rock ve elektronik müziği buluşturan sound’unun da habercisi…
“Bu albüm hepimizi anlatıyor!”
“Hayat Böyle”nin Veysel Değertekin’in yapımcılığında ve Murathan Özbek ile Ragıp Ergün yönetmenliğinde çekilen video klibi ise yine bugünden itibaren sanatçının YouTube kanalından izlenebilecek.
Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen video klip, sanatçının “Bir kerecik olsun nefes almış ya da nefessiz kalmış, koşmuş ya da koşarken takılıp düşmüş, kanlı dizlerine bakıp buna gülmüş ya da ağlamış herkesi, aslında hepimizi anlatıyor” sözleriyle tarif ettiği “Hayat Böyle” albümünün de hikâyesini anlatıyor.
Yapım süreci 1.5 yıl süren ve 6 şarkıdan oluşan “Hayat Böyle”, 25 yaşındaki sanatçının büyüleyen vokali ve modern sound’u ile yılın en iyi albümlerinden biri olmaya şimdiden aday.
Anıl Yazıcı prodüktörlüğünde, Ripple Production etiketiyle yayınlanacak albüm, dijital müzik kanallarının yanı sıra CD ve plak olarak da raflarda satışa sunulacak.
25 yaşında ve 20 yıldır şarkı söylüyor!
Sesi ve yorumu dinleyenler tarafından “dipsiz bir kuyuya” benzetilen, yumuşacık Jeff Buckley tonlarından çivi gibi Axl Rose yüksekliklerine 3.5 oktavlık sesiyle rahatça ulaşabilen 25 yaşındaki Batu Akdeniz, eleştirmenler ve dinleyicileri tarafından kuşağının en özel seslerinden biri olarak gösteriliyor.
1992’de Ankara’da dünyaya gelen Akdeniz, 5 yaşında başladığı Ankara Çoksesli Müzik Derneği Koro’sunda 6 yıl boyunca şarkı söyledi ve koro tarihindeki en genç sanatçı oldu.
14 yaşında rock müziğe olan ilgisiyle gitar çalmaya başlayan Akdeniz’in profesyonel müzik hayatı, 2012 yılında Çağlar Töngür ve Hakan Kılıç ile birlikte kurdukları Heavy Sky adlı rock grubuyla başladı.
Çok geçmeden Ankara’nın alternatif sahnelerinin en sevilen isimlerinden birine dönüşen grubun ilk albümü “Dreamer”, 2016 yılında yayınlandı.
Tümü Akdeniz’in söz ve müziğini yazdığı İngilizce şarkılardan oluşan albüm, Türkiye’deki en önemli müzik yazarlarından tam not aldı ve grubun ülke çapında tanınmasını sağladı.
Murat Beşer’in “Güçlü riffleri, doyurucu soloları, melodik vokalleriyle tam bir retro - rock albümü”, Sadi Tirak’ın “Bu çocuklar, bu işin kitabını yazan ustaların okulundan mezun olmuşlar sanki! İşi kitabına göre yapmak böyle bir şey”, Barış Akpolat’ın da “Heavy Sky gerçek rock yapıyor” sözleriyle övdüğü albüm, Doğu Yücel’in de öngördüğü gibi dünyada da ses getirdi ve İngiltere’nin en önemli müzik kanallarından UK Rock Radio’da ünlü DJ Peter Antony tarafından “Haftanın Albümü” seçildi.
Fenomen isimlerle çok izlenen YouTube videoları
Türkiye rock müziğinin usta ismi rahmetli Asım Can Gündüz’ün “Bir gün Wembley’de çalacak ve ben ona alt grup olacağım” sözleriyle destek olduğu Batu Akdeniz, bir yandan Heavy Sky ile Türkiye’yi gezerken, bir yandan da farklı ülkelerden farklı müzisyenlerle interaktif YouTube videoları kaydetti.
Aralarında İngiliz müzisyen, yapımcı ve YouTube fenomeni Karl Golden’in de olduğu pek çok sanatçıyla birlikte çaldığı bu videolar, 1 milyona yakın insan tarafından izlendi ve dünyanın dört bir yanındaki rock müzik dinleyicilerinden büyük övgüler topladı. Öyle ki, gördükleri bu ilgi Batu ve arkadaşlarını Paris’te birlikte verdikleri kapalı gişe bir konsere kadar götürdü!
Genç sanatçının, yapım süreci 1,5 yıl süren ve Anıl Yazıcı prodüktörlüğünde hazırlanan ilk solo albümü “Hayat Böyle”, 5 Ekim 2018 tarihinden Ripple Production etiketiyle, sanatçının dijital müzik kanallarında, çok yakında da CD ve plak olarak raflarda satışa sunulacak.
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