8.10.2018
Batu Akdeniz’den ilk solo albüm: 'Hayat Böyle' yayında!
Hayat Böyle yayında!
Kurucularından olduğu Heavy Sky grubuyla yaptığı Dreamer adlı albümün yanı sıra, milyonların izlediği YouTube videolarıyla da tanıdığımız 25 yaşındaki sanatçı, doğduğu ve müziğe başladığı Ankara’nın dışına taşan başarısını ilk Türkçe albümü olan Hayat Böyle ile sürdürüyor.
Söz ve müziği Batu Akdeniz’e ait 6 şarkıdan oluşan ve rock ile elektronik müziği buluşturan albüm, tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilir.
Elektriklenmiş rock’n’roll!
Aralarında Karl Golden’ın da olduğu uluslararası Youtube fenomenleriyle yaptığı videolarla da tanıdığımız Batu Akdeniz’in ilk solo albümü Hayat Böyle, rock ile elektronik müziği buluşturuyor.
Müzikal türlerin böylesine yoğun ve enerjik bir şekilde birbirine karıştığı bir dönemde müziğini tek bir türe sığdırmak istemediğini söyleyen sanatçı, sound’unun rock müziğin ekseninde yer yer elektronik, yer yer de synth-pop ve indie gibi farklı türleri de içinde barındırdığını belirtiyor ve bunu “Elektriklenmiş rock’n’roll”sözleriyle tanımlıyor.
Ripple Production etiketiyle CD ve plak olarak da satışa sunulacak “Hayat Böyle”nin lansman konseri ise, 27 Ekim Cumartesi günü IF Performance Hall Ankara’da!
‘Hayat Böyle’yi dinlemek ve indirmek için:
Batu Akdeniz Spotify
Batu Akdeniz iTunes
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