27.10.2018
Bebek Geliyorum Demez
Hayat boyu aradığımız o mucizenin kendi hikayemizde gizli olduğunu bize kahkahalar eşliğinde hatırlatacak sıcacık bir aile komedisi..
Başrollerini Başak Parlak ve Ali İl’in paylaştığı Bebek Geliyorum Demez filmi, 26 Ekim’de vizyona girdi.
Yönetmenliğini Hakan Cigaoğlu’nun yaptığı, çekimleri E-Bebek’in ana sponsorluğunda tamamlanan filmin yapımcılığını ise Ali Adnan Özgür, Hasan Baran, Hasan Kesici ve Tümay Özokur üstleniyor.
Kurumsal hayattan kurtulup başarılı bir yazar olmak isteyen Beste (Başak Parlak), hiç beklemediği bir anda hamile olduğunu öğrenir.
Bu küçük sürpriz sadece Beste ve Alper’in (Ali İl) değil, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının da hayatlarını etkileyecektir.
Beste bir yandan mide bulantıları, hormon atakları, uyku basmaları ve kahkahalarla dolu hamilelik serüveniyle başederken bir yandan hayallerine kavuşabilecek midir?
2018’in en iddialı aile komedisi olarak gösterilen filmin güçlü oyuncu kadrosunda; Cezmi Baskın, Seray Gözler, Mehmet Ali Kaptanlar, Sema Atalay, Nazlı Tosunoğlu, Bahtiyar Engin, Melih Selçuk, Feride Çetin, Yüsra Geyik, Serkan Acay, Zeynep Girgin, Adil Çelebi ve Erkan Can da bulunuyor.
Türk Kadını Doğurmadan Duramaz
Ne idiğü belirsiz bazı atalarımız boş yere dememiş; 'Türk kızı evlenmeden duramaz, karartır nice delikanlının hayatını.' diye..
İşte o kızlardan biri olan Beste, gözüne kestirdiği Alper'le bi güzel evlenmiş, yuvayı kurmuş ve tek eksik olan bir çocuk için de -arayı fazla soğutmadan- hamile kalarak, atalarına tam anlamıyla lâyık bir kadın olmayı bilmiştir..
Bu arada ebebek de, boşuna ana sponsor olmamıştır filme; niyet edip de sinema koltuğuna kurulan seyircinin, hamileliğin en başından ta sonuna kadar yaşanacak tüm evreleri, aileli, dünürlü, kız ve erkek arkadaşlı, bazen gerilimli, ama illâki de bol gülmeceli, en mühimi de hiç durmamacasına alışverişli bir biçimde izlemesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır artık..
Yalnıız.. bu sponsorluk denen nanenin de bir nevi kuralı, etiği -ne bileyim- sinema sanatına bir saygısı falan olmalı sanki..
Örneğin, Acıbadem Hastanesi'nin sponsorluğu, fazla göze sokulmayan bir nicelik ve nitelikteyken; ebebek'in filmin ortasına çökertilen devasa büyüklükteki -resmen- reklam kuşağı, insafsız bir saygısızlığın tezahürüydü..
Son olarak filme dönecek olursak; asıl konuyu oluşturan ve hemen hepimizin ailesinden, çevresinden tanık olduğu -en azından- filmlerden, dizilerden aşina olduğu 'gebelik süreci'ne odaklanmış; konunun ve türün klişelerini bir bir sergilemesine rağmen, dinamik biçemiyle seyircisini sıkmayan Bebek Geliyorum Demez'in en güzel ve de yetenekli şeyinin Başak Parlak olduğunu da zikretmezsem eğer, bana yakışmazdı..
5 /10
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