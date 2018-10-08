Boğaziçi Film Festivali’nden Bent Hamer’a Onur Ödülü!

Festivale, filmografisinin en iyisi olarak gösterilen Kitchen Stories / Mutfak Hikâyeleri, Matt Dillon’lı Bukowski uyarlaması Factotum ve Cannes’da yarışan O’Horten adlı filmleriyle katılacak olan Norveçli yönetmen, sinemaseverlere özel bir master class verecek ve festivalin kapanış gecesinde Onur Ödülü’nü alacak.
İskandinav sinemasının hiciv ustası
Melankolik, içten ve eğlenceli filmleriyle Türkiye’de de çok sayıda takipçisi olan Bent Hamer, özgün yazarlığı, çarpıcı kamera tasarımları, hicivli mizahı, detaylardan yarattığı absürt anlatımıyla İskandinav sinemasının en önemli temsilcilerinden biri sayılıyor.
|O’Horten
1956 doğumlu Norveçli yönetmen, hukuk eğitimi aldıktan sonra, Stockholm Film Okulu'nda film teorisi ve literatürü, Stockholm Filmskola’da da sinema yönetmenliği okudu.
1995 yılında çektiği ilk uzunu “Yumurtalar”, Cannes Film Festivali’nin Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterildi ve Toronto’dan FIPRESCI Ödülü’nü kazandı.
3 yıl sonra yönettiği “Water Easy Reach / Güneşli Bir Gün”, Norveç’in Oscar’ları olarak bilinen Amanda Ödülleri’nde En İyi Senaryo seçildi.
Adını uluslararası alanda duyuran filmi “Mutfak Hikâyeleri” (2003), ilk gösterimini yine Cannes’da yaptı ve Amanda Ödülleri’nde En İyi Film, São Paulo, Kopenhag festivallerinden de En İyi Yönetmen dallarında ödüller aldı.
|Kitchen Stories
Norveç’in 2004’teki Oscar adayı da olan film, Hamer’a Avrupa Film Ödülleri’nde yönetmenlik dalında adaylık getirdi.
Kült yazar Charles Bukowski’nin aynı adlı romanından senaryolaştırdığı ve Matt Dillon, Marisa Tomei, Lili Taylor gibi isimlerle çalıştığı “Factotum”, Kopenhag Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.
Alışkanlıklarına bağlı tren sürücüsü Odd O’Horten’in hikâyesini anlattığı “O’Horten” (2007) ile Cannes’da bu kez Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yarıştı.
2005 yılında yayımlanmış hikâye kitabı “Bare mjuke pakker under treet”i “Home for Christmas / Yeni Yıl” (2010) adıyla beyazperdeye taşıdı.
Senaryosunu yazıp yönettiği “1001 Grams / 1001 Gram” (2014), Amanda Ödülleri’nde En İyi Senaryo seçildi ve Norveç’in Oscar adayı oldu.
|Factotum
Lars Saabye Christensen’in romanından uyarladığı ve yapım süreci halen devam eden “The Middle Man”, Hamer’ın da ilk İngilizce filmi de olacak.
Bent Hamer, Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa ile birlikte festivalin bu yılki Onur Ödülü’nün bir diğer sahibi olacak ve festivale özel bir master class gerçekleştirecek.
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.
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