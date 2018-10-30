30.10.2018
'Cameron Post'a Ters Terapi' 9 Kasım’da vizyonda!
Cameron sınıfından bir kıza aşık olur ve bunun üzerine zorla bir “dönüştürme terapisi” merkezine yollanır.
Disiplin, ahlak, gibi yöntemlerin uygulandığı bu tuhaf merkezde Cameron yeni arkadaşlar edinir.
Kimliğine ve kişiliğine sahip çıkan ergen bir kızı anlatan bu dokunaklı ve samimi film, “dönüştürme merkezinde” geçen bir Guguk Kuşu gibi.
Katıldığı festivallerde izleyici ve eleştirmenlerden tam not alarak büyük yankı uyandırırken Sundance Film Festivali’nde kazandığı Jüri Büyük Ödülü’yle başarısını taçlandıran The Miseducation of Cameron Post / Cameron Post'a Ters Terapi, 9 Kasım’da vizyona giriyor.
Appropriate Behavior’ın yönetmeni ve yıldızı olarak tanıdığımız Desiree Akhavan’ın son filmi, Emily Danforth’un romanından uyarlanan, sıcak ve özgün bir büyüme hikâyesi anlatıyor.
Başrolünde Kick Ass ile büyük ilgi toplayıp ardından Let Me In ile Times ve New York Times gibi yayınların ‘Yılın En İyi Performansı’ listelerine henüz çocuk oyuncuyken giren Chloë Grace Moretz’e American Honey filmiyle parlayan genç yıldız Sasha Lane ve The Newsroom dizisi ve Short Term 12 filmi ile tanınan John Gallagher Jr. eşlik ediyor.
Yönetmen: Desiree Akhavan
Senaryo: Desiree Akhavan, Cecilia Frugiuele
Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, John Gallagher Jr.
Süre: 91'
Ülke: A.B.D.
Dil: İngilizce, Türkçe altyazılı
İthalat: PAZ
Dağıtım: Kurmaca Film
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