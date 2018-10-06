6.10.2018
Derya Alabora ve Deniz Çakır : Beyaz
Ezop Sahne prodüksiyonu Beyaz, yıllar sonra bir araya gelen ve ölüm döşeğindeki annelerinin başında bekleyen iki kız kardeşin bir ömürlük hesaplaşmasını sahneye taşıyor.
Fransız yazar Emmanuelle Marie’nin kaleme aldığı, Zeynep Utku’nun dilimize kazandırdığı Beyaz'ın yönetmen koltuğunda Özen Yula oturuyor.
Dekor tasarımını ve styling çalışmasını Tomris Kuzu’nun, ışık tasarımını Yakup Çartık’ın yaptığı oyunun müzikleri Çiğdem Erken’in, fotoğrafları ise Muhsin Akgün’ün imzasını taşıyor.
İki başarılı oyuncuyu, Derya Alabora ve Deniz Çakır’ı aynı sahnede buluşturan Beyaz; kocasıyla mutsuz evliliğini sürükleyen, hayallerini gerçekleştiremeyen kız kardeş ile hayatını kendi isteğine göre yaşayan, uzun zaman sonra eski kasabasına dönen ablasının, geçmişleriyle ve kendileriyle yüzleşmelerine odaklanıyor.
Yıllar sonra annelerinin rahatsızlığı nedeniyle tekrar bir araya gelen iki kız kardeş, geçmişin muhasebesini yaparken, ertelenmiş duygular da birer birer su yüzüne çıkar.
Ezop Sahne prodüksiyonu tek perdelik oyunu 10 Ekim 2018 Çarşamba akşamı saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.
Oyunun biletleri, Biletix’ten ve salonun gişesinden temin edilebilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder