17.10.2018
'First Man / Ay'da İlk İnsan' 19 Ekim’de vizyonda!
La La Land’in hemen ardından Universal Pictures’ın Ay’da İlk İnsan filmi için yeniden bir araya geliyorlar.
Ay’a yapılan ilk insanlı yolculuğun ardındaki etkileyici hikaye, Neil Armstrong’u ve tarihi Apollo 11 uçuşuna giden on yılı konu alıyor.
Armstrong’un gözünden anlatılan duygusal ve özel hikaye James R. Hansen’in kitabından uyarlanmış.
Film, tarihin en tehlikeli görevlerinden birinde Armstrong’un, ailesinin, meslektaşlarının ve ulusun kendisinin yaşadığı zaferleri ve bedelleri ele alıyor.
Chazelle’ın ilgisi ve hikayeleri, başarının bedellerine odaklanmaya devam ediyor. Başarıya ulaşanlar için mükemmellik, ödenen bedele değse de değmese de.
Chazelle, tıpkı Whiplash’ta ustalığa giden yolda akıl hocalığı disiplinini yeniden tasavvur ettiği ve La La Land müzikal filmini yeniden yorumladığı gibi şimdi de bir “görev filmi”nin temsil etmesi gerekenlerle ilgili beklentilere meydan okuyor.
Ay’da İlk İnsan’ı çok sayıda iş arkadaşıyla birlikte keşfeden Chazelle, izleyicileri bu imkansız yolculuğa çekmek için filme içeriden bir açıyla yaklaşıyor.
Tutkulu, yılmaz, adı duyulmamış kahraman, Neil’ın karısı ve o anların muazzam olmasına yardım eden Janet Armstrong’u Claire Foy (Netflix’te The Crown) canlandırıyor.
Hayatını maceracı yapıya sahip biriyle birleştirdiğini sanıyor olsa da Janet, tarihe geçen bu beklenmedik yolculuğu yapmaları istendiğinde fedakarlıklarla boğuşuyor.
Neil, akla gelmez kayıplarının yasıyla başa çıkmaya çalışarak göklerde dolaşırken, Janet’in de filizlenen uzay programının omurgası olarak Dünya işlerini üstlenmesi gerekiyormuş.
NASA ailelerinin göz önündeki simalarından biri olarak bu yolu, tarihi şekillendirmek için mi seçtiğini yoksa bunun Armstrongların kaderi mi olduğunu sorgulayarak gözlerden uzak bir hayat yaşamış.
Gosling ve Foy’a, Armstrong’la birlikte Gemini programına seçilenleri canlandırmak üzere başarılı bir kadro eşlik ediyor.
JASON CLARKE (Dawn of the Planet of the Apes) Ed White rolünde, PATRICK FUGIT (Gone Girl) Elliot See rolünde, ETHAN EMBRY (Netflix Grace and Frankie) Pete Conrad rolünde, PABLO SCHREIBER (STARZ American Gods) Jim Lovell rolünde, CHRISTOPHER ABBOTT (HBO Girls) David Scott rolünde, COREY STOLL (Netflix House of Cards) Buzz Aldrin rolünde, SKYLER BIBLE (Socially Awkward) Richard F. Gordon rolünde ve SHEA WHIGHAM (Non-Stop) Gus Grissom rolünde yer alıyor.
İlk görevlerde yer alanların komutasında ise Uçuş Operasyonları Direktörü Deke Slayton rolüyle KYLE CHANDLER (Game Night), Uzay Merkezi’nin ilk Direktörü Bob Gilruth rolünde CIARÁN HINDS (Tinker Tailor Soldier Spy) bulunuyor.
Onlara uzay komuta modülü pilotu Mike Collins rolünde LUKAS HAAS (The Revenant), Grissom ve White’ın Apollo Komuta Modülü’ndeki talihsiz yoldaşları, Canaveral Burnu’ndaki uçuş öncesi testte ölen Roger Chaffee rolünde CORY MICHAEL SMITH (TV’deki Gotham) eşlik ediyor.
Ayrıca oyunculara birbirine bağlı mahallelerinde hepsinin karşılaştıkları gerçek tehlikeyi her gün anımsatan biri olarak görev yapan Pat White rolünde OLIVIA HAMILTON (La La Land) da katılıyor.
Oscar ödüllü JOSH SINGER (Spotlight, The Post) tarafından yazılan, onur ve trajedi baskısı altında öncülük etmeyi konu alan epik dramın yapımcıları, Temple Hill Entertainment çatısı altında WYCK GODFREY & MARTY BOWEN (The Twilight Saga, The Fault in Our Stars) ile ISAAC KLAUSNER (Love, Simon) ve Chazelle. STEVEN SPIELBERG, ADAM MERIMS ve Singer idari yapımcılar.
DreamWorks ise filmin mali ortağı.
Chazelle, Ay’da İlk İnsan için La Land’in yaratıcı ekibiyle yeniden bir araya gelmiş.
Ekipte Oscar ödüllü görüntü yönetmeni LINUS SANDGREN (American Hustle) ve muhteşem kostüm tasarımcı MARY ZOPHRES (True Grit) ile Oscar ödüllü editör TOM CROSS (Whiplash) ve Oscar ödüllü besteci JUSTIN HURWITZ (Whiplash) yer alıyor.
Chazelle, övgüler alan yapım tasarımcı NATHAN CROWLEY (Dunkirk, The Greatest Showman) ve Oscar ödüllü görsel efektler süpervizörü PAUL LAMBERT (Blade Runner 2049, The Huntsman: Winter’s War) ile ilk kez birlikte çalışıyor.
First Man / Ay'da İlk İnsan, 19 Ekim’de sinemalarda.
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