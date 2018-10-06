Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün İlk Sahipleri Belirlendi

|III. Richard - Altıdan Sonra
Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin değerli bağışlarıyla hayata geçirilen 100 bin TL değerindeki Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, yaptıkları üretimlerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da kişilere sunuluyor.
2018 Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’ne Altkat Sanat Tiyatrosu ve Altıdan Sonra Tiyatro / Kumbaracı50 toplulukları layık görüldü.
Gülriz Sururi başkanlığındaki Seçici Kurul; oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci, eğitmen Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem’den oluşuyor.
Seçici Kurul, Dönüşüm adlı oyunlarındaki başarıları ve uzun yıllardır yılmadan gösterdikleri düzenli, azimli çalışmaları nedeniyle Altkat Sanat Tiyatrosu ile 2019’da yirminci yıllarını kutlayacak olan ve bugüne kadar sahneledikleri oyunlar ve bu yıl sahneye koydukları III. Richard oyunundaki başarılarından dolayı Altıdan Sonra Tiyatro / Kumbaracı50’yi ödüle layık buldu.
100 bin TL değerindeki Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, 2019 yılında sahneleyecekleri yeni prodüksiyonlarında kullanılmak üzere bu iki topluluk arasında eşit olarak paylaşılacak.
İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki usta ismin adına verilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü aracılığıyla, genç tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan sanatçıları destekleyerek, Türkiye’de bu alanda yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.
|Altkat Sanat Tiyatrosu
Altkat Sanat Tiyatrosu
Altkat Sanat Tiyatrosu, 2012 yılında Müge Saut ve Nevzat Süs öncülüğünde kuruldu.
Tiyatro sanatının insanın özgürleşmesi, kendi ifade yollarını bulacağı bir yöntem geliştirmesi ve etkin iletişim gibi birçok yönden farkındalığı artırdığı inancıyla hareket eden topluluk, yaklaşık 25 senedir çeşitli sahnelerde, beş yıldan bu yana ise yerleşik olarak ürünler veriyor.
Toplumsal konuları göz önünde bulunduran ve birçok disiplinden yararlanan bir yapıya sahip. Seyirciyle etkileşim kurmaya özen gösterdikleri gerek yetişkin gerek çocuklara yönelik oyunları, yaş ayrımı gözetmeksiniz insanı merkeze alıyor ve kişinin özgürleşmesine katkı sağlayacak deneyimler yaratıyor.
Yetişkin, çocuk oyunu, pantomim oyunları gibi üretimlerin yanı sıra çeşitli disiplinlerde ürünler veren sanatçılarla atölyeler düzenliyor.
Topluluk, ayrıca tiyatro sanatına genç oyuncuları kazandırmayı ilke ediniyor.
2012’den bu yana sahneye koydukları on yetişkin, beş çocuk oyunları bulunuyor.
|Altıdan Sonra Tiyatro
Altıdan Sonra Tiyatro / Kumbaracı50
Altıdan Sonra Tiyatro grubunun üyeleri İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bir araya gelerek tiyatroya başladı.
Üniversite tiyatrosu geleneğinden beslenerek zamanla profesyonel tiyatroya evrildiler.
1999’da kurdukları Altıdan Sonra Tiyatro, özgün metinleri tercih ediyor, yeni seyir hallerini araştırmayı, bugünü kurcalayarak yarına emanet etmeyi seviyor.
Topluluk onuncu yılında, Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu’nda Kumbaracı50 sahnesini açarak İstanbul’a yenilikçi bir sahne kazandırdı.
Kasım 2009’da açılan, üretim ve gösteri alanı “her yer sahne” düzeninde tasarlanan Kumbaracı50, birçok tiyatro topluluğu ve performans sanatçısına ev sahipliği yaptı.
Altıdan Sonra Tiyatro, yirmi yılda 36 oyunu seyirciyle buluşturdu, çeşitli kurum ve kuruluşlardan farklı dallarda toplam 49 ödüle değer görüldü. Topluluk, 10 kurucu üye ve yaklaşık 40 kişilik bir ekipten oluşuyor.
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