24.10.2018
İstanbul Modern sunar: Polonya'dan Şimdi
Polonya’nın yükselen yönetmenlerinin uluslararası festivallerde övgüyle bahsedilen, ödüller toplayan filmlerine yer veren seçkide; Polonya’da ilk defa yüz nakli yapılan bir adamın yaşadıklarının trajikomik hikayesi Yüz (Twarz), Venedik Film Festivali’nde En İyi Belgesel ödülünü alan ve 1930’lar Polonyası’nın önde gelen yönetmenlerinden Michal Waszynski’nin esrarengiz hayatını perdeye taşıyan Prens ve Dybbuk’un (The Prince and the Dybbuk) yanı sıra Cannes’da bu yıl En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan ve II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra iki müzisyen arasında yaşanan tutkulu aşkı konu alan Soğuk Savaş (Cold War) da gösterilecek.
Program kapsamında ayrıca dünya festivallerinden ödüllerle dönmüş kısa filmlerden bir seçki de yer alıyor.
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