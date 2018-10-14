14.10.2018
Kings
Kimsesiz çocuklara koruyucu annelik yapan Millie (Halle Berry), bir yandan onların karınlarını doyururken diğer yandan onları sokaklarda bekleyen şiddetten uzak tutmaya çalışmaktadır.
Genç kadının başında uğraşması gereken bir bela daha vardır ki o da huysuz komşusu Obie’dir (Daniel Craig).
Birden patlak veren geniş çaplı bir ayaklanmaya Millie’nin çocukları da karışınca, birbirine son derece zıt karakterlere sahip Millie ve Obie, şehrin sokaklarında kaybolan çocukları aramaya başlarlar.
Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde gerçekleştiren King'in müziklerinde ise Nick Cave ve Warren Ellis ikilisinin imzası bulunuyor.
Deniz Gamze Ergüven, o beğenmediğimiz Mustang'ini bile mumla aratacak denli berbat bir işle karşımızda..
Sosyal sorunlara ayrı bir hassasiyet duyduğuna artık emin olduğumuz Deniz hanım Mustang'de, ailevi ve mahalli baskılara karşı bizim Karadenizli kızları -hâzâ bir Fransız duyarlılığıyla- savunurken; bu filmde ta Amerika'lara giderek, birbirinden şirin zenci yavrularımızı, polisin ve sokağın şiddetinden -Halle Berry vasıtasıyla- korumaya çalışıyor..
Yüzeysel de olsa- gösterdiği toplumsal hassasiyetin, önümüze getirilen bu filmin sinemasal unsurlarının -kusura bakmayın ama şimdi bunları tek tek saymaya hiç halim yok- hiçbirinde dikkate almamasını, Senarist-Yönetmen dostumuzun umursamazlığına değil de -maalesef- yeteneksizliğine yormak zorundayım..
O değil de, bu yetenek sorunu öylesine büyük ve kapsayıcı ki, koskoca Daniel Craig ile Halle Berry'nin film boyunca düştükleri tuhaf ve de acınası pozisyonları başka türlü izah etmem mümkün değil..
Kings
Yönetmen: Deniz Gamze Ergüven
Oyuncular: Daniel Craig, Halle Berry, Rick Ravanello
Yapımcı: Charles Gillibert
Senaryo: Deniz Gamze Ergüven
Görüntü Yönetmeni: David Chizallet
Kurgu: Mathilde van Demoortel
Müzik: Nick Cave & Warren Ellis
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D., Fransa, Belçika, Çin
Süre: 92 dk.
2 /10
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