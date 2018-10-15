15.10.2018
Lucrecia Martel : Aykırı bir Sinema Dehası
Kısa ama yüklü filmografisiyle çağdaş dünya sineması üzerine derin iz bırakan sayılı yönetmenlerden biri olan Martel, 1980’lerin sonunda oluşan Yeni Arjantin Sineması’nın temsilcilerinden.
Öykünün güdümü yerine bilinçdışıyla, rüyalarla, olmayan mekânlarla ilgilenen, izleyiciyi dilin öncesinde bir deneyime davet eden, avangart ile hikaye anlatımı arasındaki sınırı sorgulayan, alışagelmiş sinemasal uyarıcıları kaldırıp yerine duyusal algıyı, bedensel bilinci harekete geçiren bir sinema dili yaratmıştır.
Kariyerine 1988’de çektiği kısa filmlerle başlayan Martel, ilk uzun metrajı Bataklık’ı (La Ciénaga) 2001 yılında çekti.
Toplu gösterim kapsamında Martel’in dokuz yıl aradan sonra çektiği Zama (2017) da dahil olmak üzere dört uzun metrajı ve üç kısa filmi gösterilecek.
Detaylı bilgi için tıklayınız..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder