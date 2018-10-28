28.10.2018
Museo / Müze
Hayatla ilgili hiçbir endişe taşımadan, günlerini Mexico City’nin Salelite bölgesinin banliyösünde tatlı bir rehavet içinde geçiren kahramanlarımız bir Noel gecesi hayatlarını değiştirme vaktinin geldiğini fark eder: Büyük değişim Meksika tarihinin en büyük müze soygunu gerçekleştirmeleriyle başlayacaktır.
Museo / Müze, 26 Ekim'de gösterime girdi."
Aileleri ve yakın çevrelerince pek adamdan sayılmayan, alay edilen iki kafadar, Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi'ni soyarak, kendilerini ispat etmeye kalkışır..
Müze soymak gibi profesyonellere lâyık bu işin altından başarıyla çıkmaları inanılmazdır..
Adeta bir mucizeyi gerçekleştiren dostlarımız, çaldıkları paha biçilemeyen değerdeki eserleri acaba elden çıkarabilecekler mi?.
Ve bakalım, bu büyük girişimle birlikte nihai durumları iyiye mi gidecek, yoksa eskisinden daha beter hâle mi gelecek?.
Gael García Bernal'in mükemmel oyunculuğuyla güçlenen film, gerçekten yaşanmış bir 'tuhaf' olayı, 'alışılmadık' bir biçimde anlatırken, hem geriyor hem de eğlendiriyor..
Yönetmen: Alonso Ruizpalacios
Oyuncular: Gael García Bernal, Simon Russell Beale, Lynn Gilmartin
Ülke: Meksika
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Ramiro Ruiz, Gerardo Gatica
7 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder