O Kediyi Kurtar: Senaryo Yazarken İhtiyaç Duyacağınız O Kitap, 5 Ekim’de hep kitap’ın Atölye serisinin diğer kitaplarının yanındaki yerini alacak.
hep kitap’ın yazmayı ve okumayı hayatının merkezine yerleştiren, sözcüklerden beslenen herkesin ilgisini çeken “Atölye” serisinden, tüm dünyada senaristlerin başucundan ayırmadığı kült bir kitap: O Kediyi Kurtar!
Filminizi anlatan o tek cümle ne olmalı?
Senaryonuzun çerçevesini nasıl belirlemelisiniz?
Janra karar vermek neden önemli?
Çatışmayı hangi aşamada kurmalısınız?
Çözülme kaçıncı sahnede başlamalı?
Ve en önemlisi bir senaryoyu satmanın yolları neler?
Daha önce hiç senaryo yazmamış olmanız önemli değil, bu kitabın sonunda yapabileceğinizi hissedeceksiniz!
Erdem Avşar’ın İngilizce aslından dilimize çevirdiği O Kediyi Kurtar: Senaryo Yazarken İhtiyaç Duyacağınız O Kitap, 5 Ekim’den itibaren hep kitap logosuyla raflardaki yerini alacak.
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