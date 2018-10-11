'Slender Man / Uzun Kâbus' 12 Ekim'de vizyonda!

Gruptaki kızlardan biri esrarengiz bir şekilde kaybolunca, onun aslında Slender Man’in son kurbanı olabileceğinden şüphelenirler.
Slender Man / Uzun Kâbus'un başrollerini Joey King (The Kissing Booth, Wish Upon and The Conjuring), Julia Goldani Telles (The Affair), Jaz Sinclair (When the Bough Breaks, Paper Towns), Annalise Basso (Ouija: Origin of Evil, Captain Fantastic), Alex Fitzalan (Season and I Miss you), Taylor Richardson (A Most Violent Year and Easy Living) ve Javier Botet (The Conjuring, Insidious 4, IT) paylaştılar.
David Birke (Elle) tarafından kaleme alınan Slender Man / Uzun Kâbus'un yönetmenliğini Sylvain White (Stomp the Yard and The Losers); yapımcılığını Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, William Sherak, Robyn Meisinger ve Sarah Snow; ortak yapımcılığını Andrea Ajemian; yönetici yapımcılığını ise Louis Sallerson, Tracey Nyberg, Adam Kolbrenner, Ryan Cunningham ve Glenn S. Gainor üstlendi.
Filmin görüntü yönetimi Luca Del Puppo’nun (Emelie), yapım tasarımı Jeremy Woodward’un (Thoroughbred), kostüm tasarımı Deborah Newhall’un (Proud Mary), kurgusu ise Jake York’un (Martyrs) imzasını taşıyor.
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