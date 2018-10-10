Son Çıkış'ın afiş ve fragmanı yayında!

Tahsin’in İstanbul’dan Akdeniz sahillerine kaçma çabasının absürtlüklerle dolu bir şehir kâbusuna dönüşmesini anlatan film, 2 Kasım’da izleyicisiyle buluşacak.
Başrollerinde Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik’in yer aldığı, Ekim ayı sonunda 31. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan film, Tahsin’in, kaos ve ikiyüzlülüğün hakim olduğu betonarme yığını İstanbul’dan kaçma çabasını anlatıyor.
Son Çıkış, metropol insanının günlük yaşam mücadelesini gözler önüne seren bir kara komedi.
Bugüne kadar çektiği “Canavarlar Sofrası” (2011) ve “Kusursuzlar” (2013) filmleriyle birçok ödüle layık görülen Ramin Matin’in yönettiği Son Çıkış'ta; Pınar Töre, Gizem Erdem, Kerem Fırtına, Gökçen Gökçebağ, Erdem Şenocak, Müfit Kayacan, Ayşenil Şamlıoğlu, Sedat Kalkavan, Tekin Ezgütekin, İbrahim Selim ve İpek Türktan Kaynak gibi isimler de yer alıyor.
Emine Yıldırım ve Oğuz Kaynak’ın yapımcı, Yonca Ertürk’ün ise yürütücü yapımcı olduğu filmin görüntü yönetmenliğini Tayman Tekin, sanat yönetmenliğini ise Hülya Karakuş üstleniyor.
Senaryosunu N. Can Kantarcı’nın kaleme aldığı filmin kurgusunu ise Evren Luş yaptı.
Dağıtımcılığını Kurmaca Film’in yaptığı Son Çıkış, 2 Kasım 2018 Cuma günü sinemalarda!
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