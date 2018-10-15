15.10.2018
'The Kindergarten Teacher' 19 Ekim'de vizyonda!
İşinden ve aile yaşamından bulduğu boş vakitlerinde şiir yazan Lisa, hayatının hiçbir alanında tamamen mutlu ya da başarılı değildir.
Bir gün 5 yaşındaki bir öğrencisinin şiir yazmakta çok yetenekli olduğunu fark eder.
Bu yeteneğini dikkate almaları konusunda ailesini ikna edemese de, Lisa çocuğa yardım etmek için elinden geleni yapar.
Yaratıcılığının tıkandığı bir gün, katıldığı şiir dersinde öğrencisinin sözlerini kendisininmiş gibi okur.
Daha önce ne derste, ne özel hayatında görmediği derecede ilgi ve övgülerle karşılaşır.
Ancak nerede durması gerektiğini bilemeyince bu takıntısı, Lisa’ya çok pahalıya mal olacaktır.
Sundance Film Festivali’ne damgasını vuran Maggie Gyllenhaal’ın oyunculuğuyla da çok konuşulan The Kindergarten Teacher / Anaokulu Öğretmeni, festivalden En İyi Yönetmen ödülüyle ayrıldı.
Nadav Lapid’in 2014 yılında Cannes Film Festivali’nde yarışan filminden uyarlanan film, 2018 Toronto Film Festivali gösteriminin ardından ABD’de Netflix aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.
2018 Sundance Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü
2018 Toronto Film Festivali Festivali Gala Gösterimleri Anaokulu Öğretmeni
2018 CPH PIX İzleyici Ödülü Adayı
The Kindergarten Teacher / Anaokulu Öğretmeni, 19 Ekim'de sinemalarda..
Yönetmen: Sara Colangelo
Senaryo: Sara Colangelo, Nadav Lapid
Oyuncular: Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal, Rosa Salazar
Görüntü Yönetmeni: Pepe Avila del Pino
Kurgu: Lee Percy, Marc Vives
Yapım: ABD
Yapım Yılı: 2018
Dil: İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Dram
Süre: 96 dakika
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