6.10.2018
Tiyatroadam: Teftişör
Zaman çizelgesinde askıda kalmış bir zaman..
Ulusların, dillerin ve kavramların birbirine karıştığı, bulaşık bir yer küre..
Tüm kürenin uyum sağladığı “Bulaşık Uluslar Meclisi” teftişi altında uyumsuz bir ülke..
Bu geri kalmış distopya ülkesinin “Bâşı” ve “Mâkamları”, kimliği gizli bir “”ün kente geldiği istihbaratıyla sarsılırlar ve bir otelde konakladığını öğrendikleri bu adamı her şeyin yolunda gittiğine inandırmak için harekete geçerler.
Peki, acaba kendine "Yürüyen Çiçek" diyen bu adam, gerçekten üst düzey bir “Teftişör” müdür, yoksa sıradan bir ademoğlu mu?
Kim bilir?
Gogol bilir.
"Ne gülüyorsunuz? Siz kendinize gülüyorsunuz!" (N.Gogol)
Nikolay Gogol’ün “Müfettiş” adlı eserinin ilk olarak yayınlandığı 1836 yılından beri geçen 182 senede ne kadar az şeyin değiştiğini gözler önüne seren oyun, hem çok komik, hem de insanoğlunun yozluğunu ve hainliğini göstermesi bakımından son derece ürpertici…
“Müfettiş”i yolundan çıkararak, 7 oyuncu için distopik bir yer küreye Irmak Bahçeci, Oğuz Utku Güneş ve Ayşe Ayter uyarladı.
Bu ürpertici komedyanın yönetmeni ise oyunsu, kendine has, sıra dışı rejisiyle Oğuz Utku Güneş…
Oyunun yönetmen yardımcılığını ve ışık tasarımını Ayşe Ayter, dramaturgisini Irmak Bahçeci, dekor ve kostüm tasarımını Makbule Mercan, hareket düzenini Gizem Erdem, ses tasarımını Özgehan Özturan yapıyor.
Ve oyuncu kadrosunda ise Barış Yıldız, Berk Yaygın, Çağdaş Tekin, Çetin Kaya, Deniz Özmen, Ediz Akşehir ve Gökhan Azlağ yer alıyor.
EKİM AYINDA
11 Ekim Perşembe ve 24 Ekim Çarşamba 20.30'da Baba Sahne'de
18 Ekim Perşembe 20.30’da Yunus Emre K.M. M.Kenter Sahnesi’nde
23 Ekim Salı 20.00'da Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde
25 Ekim Perşembe 19.30'da Gebze osman Hamdi Bey K.Merkezi'nde
31 Ekim Çarşamba 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde
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