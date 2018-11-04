38. İstanbul Film Festivali'ne Başvurular Başladı!

38. İstanbul Film Festivali, 5-16 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.
38. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden Türkiye sinemasının en yeni yapımlarına, klasiklerden yeni keşiflere, efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtlara ve kült filmlere; söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetleriyle Nisan ayında geliyor.
Türkiye sinema endüstrisinin kalbi de İstanbul Film Festivali’nde atacak. Festivalin ortak yapım, eğitim ve networking platformu Köprüde Buluşmalar, 11-12 Nisan’da festival kapsamında yapılacak.
38. İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı.
Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 25 Ocak 2019.
Sadece internet üzerinden yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sayfası http://film.iksv.org’da yer alıyor.
Festivalin yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.
Ulusal Yarışma’da büyük ödül olarak En İyi Film’e Altın Lale veriliyor; ayrıca festivalin kurucularından Onat Kutlar adına Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik dallarında da birer ödül veriliyor.
Festivalde ayrıca genç yaşta hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman adına En İyi İlk Film Ödülü de veriliyor.
38. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Nil Kural, Kaan Karsan ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor.
Ulusal Kısa Film Yarışması danışma kurulunda ise Melis Balcı, Levent Çetin ve Serdar Kökçeoğlu yer alıyor.
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