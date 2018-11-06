6. Boğaziçi Film Festivali’nin ödülleri belli oldu!

Cemal Reşit Rey’de gerçekleşen Kapanış ve Ödül Gecesi’nde Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği Halef adlı filmi ulusal uzun metraj yarışmada En İyi Film seçilerek 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’ne ulaştı.
Festivalin uluslararası yarışmasında Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi’nin Screwdriver adlı filmi En İyi Film seçilirken, Bosphorus Film Lab’in destek vereceği projeler de belli oldu.
Çok sayıda konuğun katıldığı gecede, Norveçli yönetmen Bent Hamer’a da Onur Ödülü verildi.
Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturan festivalde bu yıl, 41 ülkeden 90 yönetmenin toplam 88 film gösterildi ve aralarında Sergei Loznitsa, Paulo Branco, Parviz Shahbazi, Marc Baschet’ın da olduğu bir çok usta sinemacı festivalin konuğu olarak İstanbul’da buluştu.
Bent Hamer: En iyi filmlerimi henüz çekmedim
Gecenin ilk ödülü Norveçli yönetmen Bent Hamer’a sunulan Onur Ödülü oldu. Ödülünü Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un elinden alan usta yönetmen, festivale bu ödül için teşekkür etti ve “Onurlandım, gururlandım ve duygulandım. En iyi filmlerimi henüz çekmediğimi düşünmek istiyorum, çok teşekkür ederim” dedi.
|Halef
Yılın en iyi yerli filmi “Halef”
Boğaziçi Film Festivali’nin kapanış gecesinde ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra, yeni projelere önemli bir destek sağlayan Bosphorus Film Lab’in kazananları da belli oldu.
Başkanlığını yönetmen Serdar Akar’ın yaptığı ve oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ile görüntü yönetmeni Mehmet Aksın’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği Halef’i yılın en iyi yerli filmi seçti.
100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nün sahibi olan Halef ayrıca, En İyi Senaryo (Murat Düzgünoğlu, Melik Saraçoğlu) ve En İyi Erkek Oyuncu (Muhammet Uzuner) dallarında da ödüller aldı.
Yarışmada En İyi Yönetmen Ödülü Anons filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun’a verilirken, filmdeki çalışmasıyla Krum Rodriguez de En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü kazandı.
Gecenin kazanan bir diğer filmi ise Borç oldu. Filmdeki performansıyla İpek Türktan Kaynak, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, Naim Kanat da En İyi Kurgu Ödülü’nün sahibi oldu.
Festivalin bu yıl ilkini verdiği 10.000 TL değerindeki FİYAB Yapımcı Ödülü için ilk ya da ikinci filmini çekmiş yapımcılar değerlendirildi ve Metin Tunçtürk, Nazif Tunç ile Sinan Sertel’den oluşan jüri, Güvercin filmi ile Mesut Ulutaş’ı yılın yapımcısı seçti.
|Screwdriver
Altın Yunus Filistinli yönetmene
Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 50.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü ise Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi’nin Screwdriver / Tornavida adlı filmine gitti.
İranlı yönetmen Parviz Shahbazi’nin başkanlığında ve oyuncu Belçim Bilgin, yapımcı Marc Baschet ve görüntü yönetmeni Iris Ng’den oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi ayrıca, İran yapımı “Bomb: A Love Story / Bomba: Bir Aşk Hikâyesi”nin yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu Payman Maadi’yi En İyi Yönetmen seçti.
Yarışmada En İyi Kadın Oyuncu “The Queen Of Fear / Korku Kraliçesi” ile Valeria Bertuccelli, En İyi Erkek Oyuncu “Cold November / Kasım Soğuğu” filmiyle Kushtrim Hoxha seçilirken, Jüri Özel Ödülü de “Land / Memleket” filmiyle İranlı yönetmen Babak Jalali’ye gitti.
|Mahmut Fazıl Coşkun
Kısa filme 70 bin TL değerinde ödül!
6. Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası kısa film yarışmasında ise toplam 70 bin TL değerinde ödüller dağıtıldı. Davi Pretto, Enes Erbay ve Murat Tırpan’dan oluşan Kısa Kurmaca Film Yarışması Jürisi, ulusalda Gökçe Erdem’in “Titanyum”, uluslararası yarışmada ise Thanasis Neofotistos’un “Patision Avenue” adlı filmlerini En İyi Kısa Kurmaca Film seçti. Rati Oneli, Kıvılcım Akay ve Didem Şahin’in oluşturduğu Kısa Belgesel Film Yarışması Jürisi ise, ulusalda Nesli Özalp’in “Dönüş”, uluslararasında ise Monika Kotecka ile Karolina Poryzala’nın birlikte yönettiği “Volte” En İyi Kısa Belgesel Film seçti. “Volte” ayrıca, 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü’nün de sahibi oldu. 5.000 TL para ödüllü İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü’nün kazananı ise, Serkan Fakılı’nın “Kaset” adlı kısa filmi oldu.
Yerli sinemaya destek!
TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab’in kazananları da gecede belli oldu.
Pitching kategorisinde verilen ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli’nin açıkladığı TRT Ortak Yapım Ödülü Ümit Köreken’in “Bir Umut” adlı projesine giderken, Digiflame Genel Koordinatörü Dilek Taşdemir de Korhan Günay ile Canan Çelik’in “Değnekten At” adlı projesini 50.000 TL değerindeki Digiflame VFX Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü ile destekleyeceklerini açıkladı.
Work in Progress kategorisinde 25.000 TL değerindeki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü sunan Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Seyid Çolak’ın “Kapan” adlı projesini seçtiklerini söylerken, bu yıl ilk kez verilen CGV Mars Film Dağıtım Ödülü ise, CGV Pazarlama – İş Geliştirme Ve CRM Direktörü Ceyda Gökyıldırım tarafından Mehmet Bahadır Er ile Maryna Er Gorbach’ın “Omar ve Biz” adlı projesine verildi.
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