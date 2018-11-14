14.11.2018
'Alita: Savaş Meleği' 22 Şubat’ta vizyona girecek!
Şefkatli bir doktor olan Ido onu yanına alır ve cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder.
Alita yeni hayatına alışmaya çalışırken, Doktor Ido da onu gizemli geçmişinden korumaya çalışır.
Yeni arkadaşı Hugo ise Alita’nın anılarını tetiklemesine yardımcı olmak ister.
Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita’nın peşine düşer.
Eşi benzeri görülmemiş dövüş yeteneklerine sahip olduğunu fark eden Alita, geçmişine dair bir ipucu elde edecektir.
Tehlikeli insanlarla karşı karşıya olan Alita; arkadaşlarının, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.
Yönetmen: Robert Rodriguez
Oyuncular: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Alita: Battle Angel / Alita: Savaş Meleği, 22 Şubat 2019’da sinemalarda..
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