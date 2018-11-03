Diplomat ve politikacılardan oluşan seçkin kalabalık bir araya geldikten sonra partinin verildiği malikâne, tutuklu arkadaşlarının salıverilmesini isteyen bir grup gerilla tarafından ele geçirilir.
Tehditler savrulur ve hayatlar kaybedilir.
Gerilla ve polis arasında sıkı bir pazarlık başlarken beklenmedik bir şey olur: Apayrı diller konuşan, dünyaya bambaşka gözlerle bakan rehinelerle gerillalar arasında bütün farklılıkları aşan bir dil gelişerek, umulmadık bağlar kurulmaya başlamıştır.
Yönetmenliğini Paul Weitz'in (About A Boy, American Pie) üstlendiği, Oscar ® ödüllü Julianne Moore ve Oscar ® adayı Ken Watanabe’nin başrollerini paylaştığı Bel Canto / Tutsak, 2 Kasım’da vizyona girdi.
Yönetmen: Paul Weitz
Senaryo: Paul Weitz, Anthony Weintraub, Ann Patchett (Roman)
Oyuncular: Julianne Moore, Ken Watanabe, Christopher Lambert
Yapımcılar: Andrew Miano, Paul Weitz, Anthony Weintraub
Görüntü Yönetmeni: Tobias Datum
Kurgu: Suzy Elmiger
Müzik: Daiv Majzlin
Süre: 101 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: ABD
Filmin mmknmrtb notu ::
Toplu bir rehin alma olayına renk katmak üzere uydurulmuş gibi sırıtan; zengin bir adamın -kendisinden tamamen habersiz- ünlü bir opera şarkıcısına olan saplantısını 'aşk' niyetine izletirken, kötü oyunculukların da birbirleriyle yarıştığı, müzikli bir drama..
Öte yandan -erkek ya da dişi- gerilla ve rehineler arasında yaşanan; birbirlerine okuma yazma öğretmek, piyano ve şan dersleri vermek ve de delicesine aşık olup cinsel temasa dahi geçmek gibi eylemlere bakarsak, bu filme, Stockholm Sendromu'nun bokunu çıkarma girişimi de diyebiliriz..
4 /10
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