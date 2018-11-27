Brezilya'daki 'Çocuk Köyü' RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü 2018'in sahibi oldu!

|Marcelo Rosenbaum ve Adriana Benguela
RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü, her iki yılda bir, tasarım mükemmelliği ve mimari tutkusuyla örnek teşkil ederek anlamlı bir sosyal etki yaratmış bir yapıya verilir. Listelenen her yapının uluslararası uzmanlar tarafından ziyaret edilerek titiz bir karar verme sürecinden geçtiği RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü, bu alandaki en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilir.
Çocuk Köyü (Children Village), finale kalan 4 olağanüstü yapı arasından, tanınmış mimar Elizabeth Diller (DS+R)’ın başkanlık ettiği jüri tarafından seçildi.
Çocuk Köyü, Canuanã Okulu’ndaki 540 ortaöğretim öğrencisi için yatılı konaklama imkanı sağlıyor.
Bazılarının tekneyle saatlerce yolculuk yaptığı öğrenciler, ülkenin uzak bölgelerinden geliyorlar.
Bradesco Vakfı tarafından fonlanan Çocuk Köyü (Children Village), Brezilya’daki kırsal topluluklardaki çocuklara eğitim veren vakıf tarafından işletilen kırk okuldan biridir.
Aleph Zero’dan mimarlar Gustavo Utrabo ve Pedro Duschenes, Çocuk Köyü (Children Village)’nü, mimarlık ve tasarım stüdyosu Rosembaum’dan Marcelo Rosenbaum ve Adriana Benguela ile birlikte tasarladı.
Projeye yönelik vizyonlarının merkezinde, mimarlığın toplumsal dönüşüm için bir araç olduğu fikri vardı. Mimarlar, okullarıyla ilgili ihtiyaçlarını ve isteklerini tanımlamak için, çocuklarla yakından çalıştılar. Evden uzakta bir ev olabilecek, çocukların güçlü bir bireysellik ve aitlik duygusu geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak istediler. Bu yeni tasarımla birlikte, 40 öğrencilik yurtların değiştirilmesiyle, her 6 çocuk için daha samimi bir ortam yaratacak odalar yaratıldı. Özel alanların yanı sıra, öğrencilerin ders çalışması, oynaması ve rahatlaması için geniş bir alan sağlamak üzere kamusal alanlar tasarlandı.
Yaklaşık 25,000 m2’lik bir alanı kaplayan Çocuk Köyü (Children Village), biri kız, diğeri erkek çocuklar için olmak üzere iki özdeş kompleks halinde düzenlenmiştir. Konutlar, yatakhanenin bulunduğu yer seviyesinde, üç büyük, açık ve gölgeli bir avlu etrafında toplanmıştır. Birinci katta, okuma alanlarından televizyon odalarına, balkonlardan hamaklara varan çeşitlilikte çocukların dinlenip oynayabileceği çeşitli ortak alanlar bulunmaktadır.
Ortalama 40 derece yaz sıcaklığının yaşandığı tropikal iklim, mimarlar tarafından akıllıca ele alınan en büyük zorluklardan biriydi. Yapının, çapraz lamine ahşap kiriş ve kolonlardan oluşan geniş çatısı iyi bir gölgelendirme sağladı. Çevredeki manzaraya bakan geniş bir veranda etkisi yaratan çarpıcı gölgelik tasarımı, iç ve dış mekan arasında bir ara alan sağlayarak, klimaya ihtiyaç duyulmayan rahat bir ortam yarattı.
Çağdaş estetikle geleneksel teknikleri birleştiren Çocuk Köyü (Children Village), jüri tarafından ‘Brezilya mimarisini yeniden keşfetmek’ olarak tanımlandı. Yapı, yerel tekniklere dayanan yerel kaynak kullanımıyla inşa edildi. Duvarları ve örgüleri inşa etmek için termal, teknik ve estetik özellikleri nedeniyle seçilen el yapımı toprak bloklar kullanıldı. Ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemesinin yanı sıra, bu yaklaşım çevresiyle ve hizmet ettiği toplumla güçlü bağlantıları olan bir yapı yaratmaktadır.
|Gustavo Utrabo ve Pedro Duschenes
Rosenbaum direktörleri Marcelo Rosenbaum ve Adriana Benguela’nın yorumları: “RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü 2018’e layık görüldüğümüz için derinden onur duyduk. Bu ödül, inşa etmenin ötesinde, gençler ile ataları arasında derin bir bağlantı sağlayarak toplumsal dönüşüm için bir araç olan mimari anlayışımızı güçlendiriyor. Mekan, kamu ve özel arasındaki etkileşim ile kolektif, doğa ve birey arasındaki sosyalleşmeyi sağlayarak, çocukları ve gençleri köklerine ve çevrelerindeki ekosisteme yeniden bağlar.”
RIBA Başkanı Ben Derbyshire’ın yorumu: “Aleph Zero ve Rosenbaum etkileyici çalışmalarıyla fark edildikleri için çok memnunum. Aleph Zero, felsefi ve düşünceli mimarlardan oluşuyor ve Rosenbaum yerel topluluklarla yaptıkları çalışmalar ile tanınıyor. Çocuk Köyü (Children Village), okul çocuklarının yaşamlarını ve refahını iyileştirmek için tasarlanmış olağanüstü bir ortam sağlıyor ve iyi eğitim tasarımının ölçülemez değerini bize gösteriyor.”
Bradesco Vakfı direktörü Denise Aguiar’ın yorumu: “Böyle olağanüstü dikkate değer bir kurumdan ödül almak bizi çok mutlu etti. Bize göre mimarlık, eğitim ve refah sağlamada temel rol oynamaktadır. Proje, tarih ve yerel kültürümüze saygı göstererek, Brezilya’daki gençlerin yaşamlarını dönüştürmek için tasarımı ve mimariyi kullanma misyonumuz tarafından yönlendirilmiştir. Ayrıca bu proje, Bradesco Vakfı’nın ahlaklı ve dürüst vatandaşlar oluşturmadaki yol gösterici ilkelerini yansıtmaktadır. Öğrenciler, bir yandan konfor bir yandan mahremiyet sağlayan ve hemen sahiplendikleri okul ortamından yararlanmaktadır.”
RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü 2018 jürisi, mimarlar Elizabeth Diller (DS+R), Kazuyo Sejima (SANAA), Joshua Bolchover (Rural Urban Framework), Gloria Cabral (Gabinete de Arquitectura) ve Peter Clegg (Feilden Clegg Bradley Studio)’den oluşmaktaydı.
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